Иван Федоров рассказал, что каждый день жители Мелитополя выходят на проукраинские митинги. Несмотря на несокрушимый дух людей, в городе есть большие проблемы с продовольствием.

Соответствующую информацию рассказал мэр Мелитополя Запорожской области. Об этом он рассказал утром 5 марта.

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Мелитополь на пороге гуманитарной катастрофы

Мэр заявил, что люди испуганы. Они не знают, что будет завтра, когда они будут жить. Поэтому ситуация очень сложная.

Город Мелитополь на пороге гуманитарной катастрофы. Прежде всего, в городе заканчиваются продукты и самое главное – заканчиваются медикаменты, которые экстренно нужны для лечения пациентов.

– заявил Федоров.

Мэр города пояснил, что сколько они не обращались к российским военным по поводу гуманитарного коридора для вывоза людей – в этом отказывают. Хотя он нужен для тех:

кто хочет уехать или вернуться;

кто должен завести продукты и лекарства;

а также топливо.

Однако, к сожалению, оккупанты этого не позволяют.

Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

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