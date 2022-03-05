Відповідну інформацію розповів мер Мелітополя Запорізької області. Про це він розповів вранці 5 березня.

Важливо У Мелітополі беззбройні українці вийшли проти колони окупанта

Мелітополь на порозі гуманітарної катастрофи

Мер заявив, що люди перелякані. Вони не знають, що буде завтра, як вони будуть жити. Тому ситуація дуже складна.

Місто Мелітополь на порозі гуманітарної катастрофи. Перш за все, у місті закінчуються продукти і найголовніше – закінчуються медикаменти, які екстрено потрібні для лікування пацієнтів,

– заявив Федоров.

Мер міста пояснив, що скільки вони не звертались до військових щодо гуманітарного коридору для вивезення людей – у цьому відмовляють. Хоча він потрібен для тих:

хто хоче виїхати чи повернутись;

хто має завезти продукти та ліки;

а також паливо.

Проте, на жаль, окупанти цього не дозволяють.



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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