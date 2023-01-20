Об этом 24 Канала рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. По его словам, россияне устраивают немало провокаций для охоты на патриотически настроенных граждан.

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Патриотов берут в плен

Иван Федоров рассказал, что ныне в оккупированном Мелитополе россияне прибегают к хитрым способам выявления украинских патриотов. После того, как их рассчитывают, прикрываясь украинскими военными, в лучшем случае забирают в плен и заставляют выполнять различные работы по укреплению линий обороны.

Провокаций масса, начиная от того, что они на военную технику вешают украинский флаг и номера и смотрят на реакцию, как будут реагировать гражданские и тотчас радующихся забирают в плен, заканчивая тем, что рассылают смс сообщения, или пытаются найти людей, которые за средства будут работать вроде бы на украинскую разведку и так далее,

– сказал Федоров

Также оккупанты, по словам городского головы, начали снимать пропагандистские видеоролики о якобы депортации, но при этом, после съемки берут людей в плен и заставляют рыть окопы.

"Они полностью вывозят людей на последний блокпост, снимают пропагандистские видеоролики, но после этого не отпускают наших жителей, а сажают их в плен и заставляют их рыть окопы или еще что-то выполнять. Да, у них уже десятки людей вроде бы депортированных, но так или иначе они остаются в плену", – отметил городской голова.

Как можно эвакуироваться из Мелитополя

По словам Ивана Федорова, сейчас, к сожалению, отсутствуют какие-либо коридоры, которые позволяли бы безопасно эвакуироваться.

Рашисты всячески стараются удерживать наших жителей на временно оккупированных территориях. Если они обещали, что с 15 января начнется эвакуация через Васильевку в Запорожье, конечно, еще раз обманули и, конечно, этого не началось,

– сказал Федоров.

Кроме запрета на выезд в сторону Запорожья, россияне осложняют и выезд через Крым. По словам главы города, рашисты, неизвестно для чего, собирают анализы ДНК у жителей, выезжающих с оккупированных территорий Запорожской области в Крым.

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Городской голова отметил, что сейчас единственный способ выбраться из оккупированных территорий – это выезд через оккупированный Крым. Оттуда через мост можно добраться до России, из которой уже можно выехать либо в ЕС, либо в Грузию, либо на самолет в Турцию и Молдову.

"Сегодня наши жители практически не имеют такой возможности, потому что это достаточно дорого стоит и не у всех есть такие возможности. Преграды, которые делают рашисты также отбивают желание ехать в любом направлении", – сказал городской голова.

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