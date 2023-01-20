Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, росіяни влаштовують чимало провокацій для полювання на патріотично налаштованих громадян.

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Патріотів беруть в полон

Іван Федоров розповів, що нині в окупованому Мелітополі росіяни вдаються до хитрих способів виявлення українських патріотів. Після того, як їх вираховують, прикриваючись українськими військовими, в найкращому випадку забирають в полон та змушують виконувати різноманітні роботи з укріплення ліній оборони.

Провокацій маса, починаючи від того, що вони на військову техніку вішають український прапор та номери й дивляться на реакцію, як будуть реагувати цивільні й одразу ж, тих, хто радіє, забирають в полон, закінчуючи тим, що розсилають смс повідомлення, або намагаються знайти людей, які за кошти будуть працювати начебто на українську розвідку й так далі,

– сказав Федоров

Також окупанти, за словами міського голови, почали знімати пропагандистські відеоролики про начебто депортацію, але при цьому, після фільмування беруть людей в полон та змушують рити окопи.

"Вони повністю вивозять людей на останній блокпост, знімають пропагандистські відеоролики, але після цього не відпускають наших мешканців, а саджають їх в полон та змушують їх рити окопи чи ще щось виконувати. Так, у них вже десятки людей начебто депортованих, але так чи інакше вони залишаються в полоні", – зазначив міський голова.

Як можна евакуюватись з Мелітополя

За словами Івана Федорова, зараз, на жаль, відсутні будь-які коридори, які б дозволяли безпечно евакуюватись.

Рашисти всіляко намагаються утримувати наших мешканців на тимчасово окупованих територіях. Якщо вони обіцяли, що з 15 січня розпочнеться евакуація через Василівку до Запоріжжя, звичайно, ще раз обманули й, звичайно, цього не розпочалося,

– сказав Федоров.

Окрім заборони виїзду в сторону Запоріжжя, росіяни ускладнюють й виїзд через Крим. За словами очільника міста, рашисти, невідомо для чого, збирають аналізи ДНК у мешканців, які виїжджають з окупованих територій Запорізької області до Криму.

Міський голова Мелітополя розповів, як можна вибратись з міста: дивіться відео

Міський голова зазначив, що зараз єдиний спосіб вибратись з окупованих територій – це виїзд через окупований Крим. Звідти через міст можна дістатись до Росії, з якої вже можна виїхати або до ЄС, або до Грузії, або літаком до Туреччини та Молдови.

"Сьогодні наші мешканці практично не мають такої змоги, тому що це досить дорого коштує й не у всіх є такі можливості. Перепони, які чинять рашисти також відбивають бажання їхати в будь-якому напрямку", – сказав міський голова.

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