Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, місцевий морг просто забитий тілами окупантів.

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Мелітополь став "хабом" для російських "двохсотих"

Як розповів Федоров, зараз окупанти бояться перекидати свою техніку поблизу Мелітополя, тому що місцеві жителі чинять спротив. Тому загарбники вивантажують озброєння на околицях міста.

Міський голова зазначив, що Мелітополь став "хабом" для "двохсотих" окупантів.

Вони зазнають великих втрат. Декілька днів тому привезли до міського моргу Мелітополя цілу фуру з тілами та висипали їх. У підсумку морг повністю забили,

– розповів Федоров.

За словами мера, подібна ситуація й у Токмаку. Місцеві кажуть, що на Запорізьку лінію фронту окупантів привозять як гарматне м’ясо і кидають на Василівку. Загарбники розуміють, що їм недовго залишилось жити.

"З Токмака пройшли 4 вагони з рефрижераторами. У такий спосіб окупанти намагаються вивезти тіла із Запорізької лінії фронту", – наголосив мер.

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