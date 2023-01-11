Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, местный морг просто забит телами оккупантов.

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Мелитополь стал "хабом" для российских "двухсотых"

Как рассказал Федоров, сейчас оккупанты боятся перекидывать свою технику вблизи Мелитополя, потому что местные жители сопротивляются. Поэтому захватчики выгружают вооружение в окрестностях города.

Городской голова отметил, что Мелитополь стал "хабом" для "двухсотых" оккупантов.

Они несут большие потери. Несколько дней назад привезли в городской морг Мелитополя целую фуру с телами и высыпали. В итоге морг полностью забили,

– рассказал Федоров.

По словам мэра, подобная ситуация и в Токмаке. Местные говорят, что на Запорожскую линию фронта оккупантов привозят как пушечное мясо и бросают на Васильевку. Захватчики понимают, что им недолго осталось жить.

"Из Токмака прошли 4 вагона с рефрижераторами. Таким образом оккупанты пытаются вывезти тела из Запорожской линии фронта", – подчеркнул мэр.

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