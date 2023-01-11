Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, местный морг просто забит телами оккупантов.
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Мелитополь стал "хабом" для российских "двухсотых"
Как рассказал Федоров, сейчас оккупанты боятся перекидывать свою технику вблизи Мелитополя, потому что местные жители сопротивляются. Поэтому захватчики выгружают вооружение в окрестностях города.
Городской голова отметил, что Мелитополь стал "хабом" для "двухсотых" оккупантов.
Они несут большие потери. Несколько дней назад привезли в городской морг Мелитополя целую фуру с телами и высыпали. В итоге морг полностью забили,
– рассказал Федоров.
По словам мэра, подобная ситуация и в Токмаке. Местные говорят, что на Запорожскую линию фронта оккупантов привозят как пушечное мясо и бросают на Васильевку. Захватчики понимают, что им недолго осталось жить.
"Из Токмака прошли 4 вагона с рефрижераторами. Таким образом оккупанты пытаются вывезти тела из Запорожской линии фронта", – подчеркнул мэр.
Какая сейчас ситуация в Мелитополе: последние новости
- 9 января в местный морг завезли полную фуру ликвидированных русских военных.
- В настоящее время больницы переполнены ранеными оккупантами. Их привезли из Васильевки и других населенных пунктов к северу от Мелитополя.
- Недавно между поселком Мирный и Северный в Мелитопольском районе раздался мощный взрыв. После этого у оккупантов началась паника. Поскольку прилетело по расположению захватчиков.
- Накануне Нового года стало известно, что в оккупированном Мелитополе происходит передвижение российских войск. Местные жители говорят, что в городе становится больше оккупантов.
- Кстати, 4 января в Запорожской области оккупанты ограничили свободное передвижение местных жителей.
- Теперь для выезда за пределы населенных пунктов Запорожской области нужно будет получать пропуск в так называемой "комендатуре".