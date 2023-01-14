Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що росіяни бояться народного спротиву, тож зробили це вночі.

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Окупанти Мелітополя настільки хочуть винищити будь-що українське і силою нав’язати свій "рускій мір", що терор дійшов навіть до пам'ятників,

– заявив мер Мелітополя.

Окупанти бояться народного спротиву

Він пригадав, що декілька місяців тому окупанти вивісили на головний флагшток міста свій триколор, проте чомусь зробили це також посеред ночі.

Пізно ввечері, у комендантський час у самому серці міста демонтували пам'ятник Тарасу Шевченку. Мабуть, на підвал забрали, адже тільки так і можуть розправлятись з неугодними, – наголосив Федоров.

Мер наголосив, що росіяни думають, що сховавши пам'ятник вони погасять спротив тисяч жителів, які залишаються в окупації. Проте вже отримують зворотній ефект.

"Наші символи, як і наших жителів не зламати. Герої України – не на папері і не в камені. Вони в наших серцях і серед нас", – додав Федоров.



Як виглядав пам'ятник раніше / Фото Івана Федорова



Як виглядає пам'ятник зараз / Фото Івана Федорова

Гучні вибухи в центрі міста

Зранку 14 січня у Мелітополя прогримів потужний вибух. Його чули мешканці центральної частини міста.

"Скільки би підказок Сили оборони не давали окупантам, ті ніяк не збагнуть: швидке зникнення з України – запорука спокійних днів та ночей. Що ж, наші захисники пояснятимуть більш доступно", – прокоментував мер.