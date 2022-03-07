В Мелитополе будут митинговать против российской орды, пока она не покинет город

В городе Мелитополь люди решили выходить на митинги каждый день. Акции будут продолжаться до тех пор, пока россияне не покинут город.

О твердых намерениях жителей Мелитополя в Запорожской области не прекращать борьбу с врагом рассказала местная активистка Ольга Гайсумова.

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Мелитополь будет митинговать до победы

Активисты решили выходить на митинги ежедневно в полдень, пока российские военные не покинут город,

– отметила Гайсумова.

Очередная акция в городе прошла 7 марта. По словам Гайсумовой, на митинг собралось около 4 000 человек.

К слову, в этот же день на протест против российских войск вышли и жители Токмака Запорожской области. Несколько тысяч местных жителей указывали врагу на его путь.

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