В Мелитополе люди вышли против оккупантов и призвали отдать законного мэра
Источник:телеграм-канал Антона Геращенко
Российские оккупанты находятся в Мелитополе Запорожской области. Местные выходят на акции против них.
Об этом 13 марта сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Он отметил, что люди требуют вернуть мэра, похищенного россиянами.
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"Жители Мелитополя бесстрашно выходят на улицы с лозунгами: "Мелитополь – Украина", Где наш мэр?", – написал Геращенко.
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Что известно о похищении мэра
Глава Мелитополя Иван Федоров отказался сотрудничать с россиянами. Захватчики похитили его 11 марта. Пока о месте, где он находится, нет информации.
Люди в Мелитополе уже выходили на масштабный митинг 12 марта. Они требовали уволить главу города. Однако россияне во время акции похитили общественного деятеля Ольгу Гайсумову.