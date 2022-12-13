В Мелитополе новый "хлопок": местные сообщают о жертве
13 декабря 2022, 15:59Читати новину українською
Источник:Иван Федоров
Во временно оккупированном Мелитополе уже традиционно расцвел "хлопок". Около 14 часов в городе раздались громкие взрывы.
"Хлопок" в самом центре Мелитополя. Об этом сообщил городской глава Иван Федоров.
Кстати В Мелитополе взорвали базу аналитиков ФСБ: оккупанты передислоцируются
Что известно об очередном "хлопке"
Мощные взрывы прогремели в районе Шахматной школы около 14 часов. Оккупанты сразу же перекрыли дорогу возле места событий.
Местные жители сообщили об автоматных очередях. Более того, засвидетельствовали тело, покрытое черной пленкой.
Ждем подробности, кто оказался 200-ым,
– отметил Федоров.
Где расположена Шахматная школа: смотрите на карте
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По оккупантах прилетает все чаще: последние новости
- Недавно украинские военные мощно ударили по базе аналитиков ФСБ во временно оккупированном Мелитополе. Об этом 12 декабря сообщил городской глава. Иван Федоров рассказал, что наши защитники попали сразу в 3 объекта врага. Кстати, погибли десятки оккупантов. Между тем еще около 200 захватчиков госпитализировали.
- По словам городского главы, в результате взрывов уничтожена радиолокационная станция и блокпост, расположенный в 20 километрах от Мелитополя.
- 10 декабря в городе прогремело более десяти взрывов.
- "Пламенный привет" наши воины передали захватчикам и 2 декабря. Мощный удар нанесли неподалеку от села Терпенье. На тот свет отправились десятки вражеских бойцов. Также немало "трехсотых" перевезли в городскую больницу.