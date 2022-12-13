В Мелитополе новый "хлопок": местные сообщают о жертве

Во временно оккупированном Мелитополе уже традиционно расцвел "хлопок". Около 14 часов в городе раздались громкие взрывы.

"Хлопок" в самом центре Мелитополя. Об этом сообщил городской глава Иван Федоров.

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Что известно об очередном "хлопке"

Мощные взрывы прогремели в районе Шахматной школы около 14 часов. Оккупанты сразу же перекрыли дорогу возле места событий.

Местные жители сообщили об автоматных очередях. Более того, засвидетельствовали тело, покрытое черной пленкой.

Ждем подробности, кто оказался 200-ым,

– отметил Федоров.

Где расположена Шахматная школа: смотрите на карте

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