В Мелитополе жителей города поощряют за доносы на уровне так называемой "военно-гражданской администрации". Стукачи даже получают за это премии. Оккупанты хвастаются, что мелитопольцы охотно пишут заявления на людей с проукраинской позицией.

К теме Прямая дорога на кладбище: в мэрии назвали две самые большие проблемы в Мариуполе

По словам "Слава Украине" женщину держали под "стражей"

Муж Валентин с приходом оккупантов начал поддерживать "русский мир", его жена - патриотка Украины. Так, в минувший понедельник в семье произошел конфликт. Муж вернулся домой "под мухой", женщина в этот момент разговаривала с родственниками, выехавшими на подконтрольную Украине территорию. Во время разговора жена сказала слова "Слава Украине", что вызвало большой гнев у мужа.

Ценитель "русского мира" настолько сильно разозлился, что сдал жену комендатуре, чтобы там повлияли ее точку зрения. Женщину держали под стражей "полицейских" сутки. Оккупанты запугивали женщину, обижали, "пугали зечками" не давали воды, учили "любить Россию" и своего мужа. Наутро женщину отпустили.

Муж, сдавший жену оккупантам, раньше работал в Приватбанке. Теперь он перешел на сторону оккупантов и занимает должность в российском ПСБ-банке.

Ситуация в Мелитополе: последние новости