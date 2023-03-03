У Мелітополі жителів міста заохочують на доноси на рівні так званої "військово-цивільної адміністрації". Стукачі навіть одержують за це премії. Окупанти вихваляються, що мелітопольці охоче пишуть заяви на людей з проукраїнською позицією.

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За слова "Слава Україні" жінку тримали під "вартою"

Чоловік Валентин з приходом окупантів почав підтримувати "русскій мір", його дружина – патріотка України. Так, минулого понеділка у сім’ї відбувся конфлікт. Чоловік повернувся додому напідпитку, жінка у цей момент розмовляла з родичами, які виїхали на підконтрольну Україні територію. Під час розмови дружина сказала слова "Слава Україні", що викликало неабиякий гнів у чоловіка.

Поціновувач "русского міра" настільки сильно розлютився, що здав дружину комендатурі, щоб там вплинули її точку зору. Жінку тримали під вартою "поліцейських" добу. Окупанти залякували жінку, ображали, "лякали зечками" не давали води, вчили "любити Росію" та свого чоловіка. На ранок жінку відпустили.

Чоловік, який здав дружину окупантам, раніше працював у Приватбанку. Тепер він перейшов на сторону окупантів і обіймає посаду в російському ПСБ-банку.

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