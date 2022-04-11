В Мелитополе нет еды, а оккупанты готовятся к 9 мая, – мэр

В Мелитопольских продовольственных магазинах и рынках заканчиваются продукты. Но оккупанты на это не обращают внимания и усиленно готовятся к 9 мая.

Ситуация в Мелитополе

Мэр Мелитополя надеется, что в ближайшие дни заработает очередной гуманитарный конвой, которым доставят продукты и предметы первой необходимости местным жителям и эвакуируют людей.

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По его словам, то, что больше всего беспокоит российских оккупантов сейчас – это подготовка к 9 мая.

В Мелитополе 9 мая – один из ключевых праздников, но это точно не то, что беспокоит горожан в первую очередь. И уж точно нам известно, что в этот день готовятся провокации. И потом они, если успеют провести 9 мая, будут все эти провокации сбрасывать на украинские власти,

– сказал Федоров.

Он добавил, что оккупационные власти также пытаются наладить учебный процесс, чтобы использовать его в собственных интересах.

"Единственное, что сегодня беспокоит оккупантов, это то, чтобы в наших школах и детских садах дети учили стихи и песни, которые будут исполнять на 9 мая. Сегодня самозванцы, новые начальники управления образования, объезжали школы Мелитопольского района, где также и учителя, и организаторы образовательного процесса полностью саботировали нового "руководителя" управления образования Мелитопольского района", – сказал мэр.

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