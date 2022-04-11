Ситуація в Мелітополі

Міський голова Мелітополя сподівається, що найближчими днями запрацює черговий гуманітарний конвой, яким доставлять продукти та предмети першої необхідності місцевим мешканцям і евакуюють людей.

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За його словами, найбільше, що турбує російських окупантів зараз – це підготовка до 9 травня.

У Мелітополі 9 травня — одне з ключових свят, але це точно не те, що турбує містян у першу чергу. І вже точно нам відомо, що цього дня готуються провокації. І потім вони, якщо встигнуть провести 9 травня, будуть всі ці провокації скидати на українську владу,

– сказав Федоров.

Він додав, що окупаційна влада також намагається налагодити навчальний процес, щоб використати його у власних інтересах.

"Єдине, що сьогодні турбує окупантів, це те, щоб у наших школах і дитячих садочках діти вчили вірші та пісні, які будуть виконувати на 9 травня. Сьогодні самозванці, нові начальники управління освіти, об'їжджали школи Мелітопольського району, де також і вчителі, і організатори освітнього процесу повністю саботували нового "керівника" управління освіти Мелітопольського району", – сказав міський голова.

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