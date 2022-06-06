В Мелитополе оккупанты дерут безумные деньги за мобильную связь, которая едва работает

Уже около недели оккупанты глушат связь в Мелитополе. Люди не могут связаться с близкими или вызвать по необходимости экстренные службы.

Так что горожане вынуждены покупать карточки неизвестного оператора "На связи". Но при подключении сталкиваются не только с нехваткой, отвратительным качеством Интернета и связи, но и другими "нюансами": пополнить счет нет возможности, а при звонке к оператору говорится, что такого номера нет.

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Если повезет, 1 минута – 10 гривен

После активации пакета на карте остается 100 рублей. Если людям таки удается позвонить по украинскому номеру, то по избыточной стоимости – 20 рублей (9,3 гривны) в минуту. То есть, на разговор с близкими на подконтрольной Украине территории средств хватает ровно на 5 минут. Зато карта не пополняется.

При этом всему позвонить выходит только у избранных, остальные дозваниваются только через вайбер, при звонке на который высвечивается номер с непонятным кодом, то +4, то +351. Связь постоянно обрывается. А если звонить по телефону на этот номер без вайбера, то отвечает другой человек на другом языке.

Оккупационные власти навязали свою семерку за 1 000 – 1 500 гривен

Оккупационные власти города навязали SIM-карты безымянного "серого" оператора. Ее продают на "черном" рынке по 1000 и даже 1500 тысяч гривен.

Выйти на номера от Киевстара можно, но номер высвечивается как Великобритания +44 или Польша +48. Одним словом, звонок определяется как международный и по тарифу составляет более 20 гривен в минуту. Связаться по нормальным тарифам можно разве что с жителями оккупированного Крыма.

Очень часто карта зависает и нужно совершить десятки попыток, чтобы дозвониться. Также эта карта поддерживает только 4G интернет, так что на телефонах с 3G она не работает.

Все украинские сайты и соцсети, такие как Инстаграм или Фейсбук, работают только через программу VPN.

Оккупанты врут, что связь отключила Украина

30 мая 2022 года коллаборант Евгений Балицкий цинично заявил , что это якобы украинская сторона отключает своих операторов.

В компании Киевстар сообщили, что не планируют уходить из Мелитополя. Там объяснили, что все неполадки возникли из-за того, что кафиры глушат связь.

К сожалению, украинские операторы не могут ничего сделать, ведь город находится на временно оккупированной территории. Связь автоматически восстановится, если россияне перестанут глушить сигнал на башне.

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