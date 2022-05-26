В Мелитополе оккупанты перенимали улицу Дмитрия Донцова в честь чекиста-убийцы

В Мелитополе оккупационные власти переименовали улицу, которая была названа в честь теоретика украинского национализма Дмитрия Донцова.

Теперь она будет называться в честь чекиста-убийцы Павла Судоплатова – советского разведчика, который 23 мая 1938 убил Евгений Коновальца – одного из лидеров ОУН, передает 24 канал.

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Об этом сообщают росСМИ, говоря, что россияне в Мелитополе "денацифицировали" улицу.

Распоряжение о переименовании улицы сегодня, 26 мая, подписал коллаборант Евгений Балицкий, которого россияне назначили "руководителем" оккупационной администрации Запорожской области.

Переименовать улицу имени Дмитрия Донцова в Мелитополе на улицу имени Павла Судоплатова. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания,

– говорится в документе.

Также, согласно распоряжению предателя Балицкого, в Мелитополе на переименованной улице до 12 июня 2022 года должна быть установлена ​​мемориальная доска на доме №1.

Что известно о Донцове и Судоплатове

Дмитрий Донцов родился в Мелитополе в 1883 году. Его считают главным идеологом украинского интегрального национализма. Идеи и взгляды Донцова легли в основу политической платформы Организации украинских националистов. Кстати, деятельность ОУН-УПА запрещена на территории России.

Павел Судоплатов тоже является уроженцем Мелитополя. В годы Великой Отечественной войны он служил в НКВД, отвечал за руководство партизанскими и разведывательно-диверсионными операциями, координировал работу агентурной сети на территории Германии и стран ее союзников.

В Роттердаме в 1938 году Судоплатов с помощью взрывного устройства, замаскированного под коробку конфет, убил лидера украинских националистов Евгения Коновальца. За несколько лет до убийства Судоплатов втерся в близкие отношения с Коновальцем, замаскировавшись участником подпольной украинской организации в РСФСР.

Добавим, что 17 мая во временно оккупированном Мелитополе появилось несколько билбордов с фотографией убийцы Павла Судоплатова и подписью "Он знал, что делать с бандеровцами!". Об этом сообщало одно из изданий Мелитополя.

Мобилизированные боевики заезжают в заброшенные дома

Российские мобилизованные боевики завозят свои семьи в заброшенные дома в Запорожье. Такие случаи уже зафиксировали в поселке Бильмак, расположенном неподалеку от Бердянска. В дома, вынужденно покинувшие местные жители, въехали мобилизованные боевики из временно оккупированных областей Донецкой и Луганской областей. Некоторые уже привезли туда своих жен и детей.

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