Российские захватчики превращают временно оккупированный Мелитополь на Запорожье в военный плацдарм. В одном из местных вузов оккупанты оборудовали казарму.

По данным местного издания, она находится в здании Мелитопольского обособленного подразделения Запорожского института экономики и информационных технологий.

Важно Мелитопольские фермеры отравили российских военных черешней, – мэр

Этот вуз закрылся несколько лет назад, а корпус был выставлен на продажу. Один из экскандидатов у проигравшего выборы нардепа купил его. Однако кафиры имущество отобрали и уже несколько дней у корпуса заметна суета. Военные завозят туда кровати и стройматериалы.

Ранее сообщалось, что в одном из городских интернатов орки разместят кадетское училище.

А в здании промышленно-экономического колледжа, расположенного неподалеку, коллаборанты открывают департамент образования Запорожской области.

Мелитопольцы борются с оккупантами

Видя достижения наших защитников, и без того решительно настроенные украинцы оказывают все более активное сопротивление захватчикам на временно оккупированных территориях. Они не желают подчиняться или сотрудничать с россиянами, и не устают всячески им об этом сообщать.

Если сначала в Мелитополе активно проводились митинги и протесты, то после того, как кафиры начали арестовывать активистов, люди перешли на другую стадию сопротивления. К примеру, сотрудничая с силовыми структурами Украины, они организовали подрыв линий железнодорожного транспорта и бронепоезда.

Сейчас партизанское движение набрало новые обороты. Мелитопольцы начали травить россиян , похищающих украинскую сельскохозяйственную продукцию, в частности, знаменитую мелитопольскую черешню. Местные фермеры прибавляют к урожаю смертоносные "бонусы".

ВСУ продвигаются в Запорожье и Херсонской области

Мелитопольцы и дальше показывают захватчикам, что не хотят жить по их правилам. К примеру, сейчас в Мелитополе россияне агитируют горожан зарегистрироваться в их новой налоговой инспекции. Однако за 3 дня с тех пор, как работает эта система, ни один частный предприниматель не зарегистрировался в ней.

Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров заявил, что на Херсонщине украинские военные находятся уже на 10 – 15-километровом расстоянии от областного центра, а в Запорожье продвинулись на 5 – 10 километров.

Федоров добавил, что враг терпит существенные потери. В частности, за последние несколько дней на Херсонском и Запорожском направлениях украинские военные ликвидировали вертолет и российскую артиллерию "Акация".

Важно – актуальная карта боевых действий по состоянию на 17 июня: смотрите видео