Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые телеграмм-каналы и OSINT-сообщества.

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Что известно о пожаре в Мелитополе

В телеграм-каналах распространили видео пожара на предприятии. Мониторинговые СМИ отмечают, что россияне могли держать там свои боеприпасы.

Пожар на "Гидромаше": смотрите видео очевидцев

Над местом поднялось облако дыма: смотрите видео

В телеграм-каналах показали снимки предприятия с Google-карт.

Завод "Гидромаш" на картах / Фото с телеграмм-каналов

После оккупации Мелитополя россияне решили использовать завод "Гидромаш" для оборонной сферы. Городской голова рассказывал, что враг ограбил ряд предприятий, в частности вышеупомянутый завод.

Масштабный пожар на государственном предприятии Мелитополя: смотрите видео

В 2023 году мэр Мелитополя Иван Федоров отмечал, что враг превратил город в сплошную военную базу. "Россияне определили наш оккупированный город Мелитополь, как свою логистическую и административную базу Юга Украины. Если раньше мы могли говорить о каких-то школах, предприятиях, что там находятся оккупанты, то сегодня они сконцентрированы во всех уголках нашей оккупированной Мелитопольщины", – подчеркнул он.

Тогда значительная концентрация вражеских войск наблюдалась на всем побережье Азовского моря, от Бердянска до Геническа.