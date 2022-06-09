В Мелитополе россияне ищут дополнительные морозильные камеры для хранения тел погибших солдат

Россияне уже не знают, куда складывать тела своих убитых солдат, количество которых ежедневно пополняют украинские защитники. Так, сейчас они вынуждены срочно искать место для хранения "200-х".

Россияне ищут помещение для моргов, чтобы хранить там тела своих погибших

Для этого во временно оккупированном Мелитополе занимаются поиском дополнительных морозильных камер и промышленных холодильников. Ранее они переоборудовали в морг местный мясокомбинат, но он уже переполнен и не может вместить еще больше тел россиян.

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По информации Главного управления разведки, 6 июня российские военные осматривали местное предприятие "Арон-М", в том числе их интересовали холодильные камеры. Они их удовлетворили, поэтому россияне решили переоборудовать помещение в очередной морг. Руководителям компании сообщили, что их помещение будут временно использовать "на безвозмездной основе для хранения тел погибших военнослужащих".

В украинской разведке также сообщили, что сейчас в Мелитополь активно свозят трупы россиян, погибших во время боев в направлении Пологи - Гуляйполе.

Стоит заметить, что российским захватчикам нужно где-то хранить большое количество не только из-за того, что они терпят безумные потери. Это также связано с тем, что власти страны-агрессорки скрывают реальное положение дел и масштабы тех же потерь от своих граждан. Поэтому кафиры отправляют тела погибших в Россию "дозировано", поэтому этот процесс максимально растягивается во времени.

Актуальные потери врага в войне с Украиной

По состоянию на 9 июня в Украине погибло уже около 31 700 вражеских военных . 200 из них – ликвидировали за минувшие сутки. Кроме огромного количества "200-х" кафиров, украинские военные уничтожили еще и сотни единиц их военной техники:

танков – 1398,

боевых бронированных машин – 3438,

артиллерийских систем – 711,

реактивных систем залпового огня – 213,

средств противовоздушной обороны – 96,

самолетов – 212,

вертолетов – 178,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 562,

крылатых ракет – 125,

кораблей и катеров – 13,

автомобильной техники и автоцистерн – 2421,

специальной техники – 53.

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