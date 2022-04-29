В Мелитополе россияне планируют с 1 мая ввести в оборот рубли, – Запорожская ОВА

Оккупанты продолжают терроризировать мирное население и внедрять свои "порядки" на временно оккупированных территориях. В частности, в Мелитополе с 1 мая россияне планируют ввести в наличный оборот рубли.

Впоследствии враг хочет запустить и собственную безналичную систему в городе, в том числе начать работу отделения российского банка. Об этом сообщили в Запорожской ОВА вечером 29 апреля.

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Оккупанты хотят ввести в обращение рубли в Мелитополе

В Запорожской ОВА рассказали, что российские оккупанты планируют запустить свою валюту в Мелитополе с 1 мая. Сначала рубль хотят ввести в наличный оборот.

Для реализации своего плана 28 апреля россияне собирали бывших сотрудников банковской системы, которые согласились изменить Украине и стали коллаборантами.

Оккупанты планируют отправить их (коллаборантов – ред. 24 канал) на обучение в Ростов-на-Дону, а затем на базе украинского "Ощадбанка" запустить в Мелитополе работу российского "Сбербанка",

– добавили в Запорожской ОВА.

К слову, в областной военной администрации подчеркнули, что тот, кто поддерживает Россию сейчас – поддерживает войну против Украины. Каждого из них вскоре ждет справедливая расплата.

Последние новости из Мелитополя: коротко

Законный мэр Мелитополя Иван Федоров 29 апреля заявил, что за время оккупации города россияне похитили более 200 человек и вынуждают их служить в российской армии.

и вынуждают их служить в российской армии. Также ширились сообщения, что оккупанты вроде бы похитили из города скифское золото, однако впоследствии в Запорожской ОВА опровергли эту информацию.

В городе сейчас работают только два банка, люди стоят в очереди по 6 дней, чтобы получить наличные деньги.

К теме – мэр Мелитополя Федоров об актуальной ситуации в городе: смотрите видео