В Мелитополе россияне похитили из Укрпочты деньги для выплат пенсий
13 апреля 2022 , 16:40Читати новину українською
Источник:телеграм Игоря Смелянского
Жителям Мелитополя не могут выплатить пенсии за апрель. Все потому, что российские военные украли с почты деньги.
Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский заверил, что сейчас делает все возможное, чтобы выплатить людям деньги. Он также обратился к российским военным.
По теме Возле Мелитополя и Иловайска обнаружили усиление вражеских систем ПВО
Говорят, что солдат не обидит ребенка и пенсионера. Вы забрали деньги. Если вы называете себя солдатами, а не мародерами, то сражайтесь с украинской армией на поле боя, а не с пенсионерами,
– сказал Смелянский.
Он призвал захватчиков вернуть пенсионные деньги и заверил, что готов к переговорам.
Это может вас заинтересовать – Мелитополь становится Чернобаевкой: видео