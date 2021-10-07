В Мелитополе ужесточают карантин: в общественный транспорт будут пускать только вакцинированных

Запорожская область, в том числе и Мелитополь, теперь в оранжевой карантинной зоне. В связи с этим в городе вводят ограничения на проезд в общественном транспорте.

Введенные ограничения в городе будут касаться прежде всего тех, кто не имеет прививки от коронавируса.

Читайте также Уже 3 области соответствуют красному уровню эпидемической опасности, – Ганиченко

В Мелитополе в транспорт не будут пускать непривитых

С 7 октября транспорт будет курсировать в городе с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00.

В маршрутки не будут пускать людей, не имеющих вакцинации от COVID-19 или не имеющих при себе отрицательный результат ПЦР-теста. Это требование будет распространяться и на водителей. Пользоваться общественным транспортом смогут местные жители, получившие хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

Однако будут исключения – школьников будут перевозить только при наличии соответствующего документа из школы.

Проверять наличие и подлинность сертификатов будут сотрудники полиции, а также Госпотребслужбы.

Другие ограничения в городе

Сфера образования города, в частности детские сады, будет и дальше работать в обычном режиме. В то же время под запрет попали развлекательные центры для детей, массовые мероприятия, но спортивные секции и кружки работу продолжат.

Будут работать в Мелитополе и рынки, но торговцы будут обязаны оборудовать свои торговые места экранами, а покупатели соблюдать дистанцию и носить маски.

Заведениям общественного питания разрешено работать, если весь персонал будет привит от COVID-19 или будет иметь отрицательный тест.

Коронавирус и карантин в Запорожье: коротко

Из-за обострения эпидемиологической ситуации Запорожская область попала в оранжевую карантинную зону.

В течение суток 6 октября коронавирус там подтвердили у 742 человек. От осложнений в результате болезни умерли 12 человек, выздороветь удалось еще 105 местным жителям.



Правила адаптивного карантина / Данные Минздрава / Инфографика 24 канала