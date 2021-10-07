Впроваджені обмеження у місті стосуватимуться насамперед тих, хто не має щеплення від коронавірусу.

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У Мелітополі у транспорт не пускатимуть невакцинованих

Від 7 жовтня транспорт курсуватиме в місті з 6:00 до 9:00 і з 16:00 до 19:00.

У маршрутки не пускатимуть людей, які не мають вакцинації від COVID-19 або не мають при собі негативний результат ПЛР-тесту. Ця вимога поширюватиметься і на водіїв. Користуватися громадським транспортом зможуть місцеві жителі, які отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу.

Однак будуть винятки – школярів перевозитимуть лише при наявності відповідного документа зі школи.

Перевірятимуть наявність і справжність сертифікатів будуть співробітники поліції, а також Держспоживслужби.

Інші обмеження у місті

Сфера освіти міста, зокрема дитячі садки, буде і далі працювати у звичайному режимі. Водночас під заборону потрапили розважальні центри для дітей, масові заходи, але спортивні секції та гуртки роботу продовжать.

Працюватимуть у Мелітополі й ринки, але торговці будуть зобов'язані обладнати свої торгові місця екранами, а покупці дотримуватися дистанції та носити маски.

Закладам громадського харчування дозволено працювати, якщо весь персонал буде щеплений від COVID-19 або матиме негативний тест.

Коронавірус та карантин на Запоріжжі: коротко

Через загострення епідеміологічної ситуації Запорізька область потрапила у помаранчеву карантинну зону.

Протягом доби 6 жовтня коронавірус там підтвердили у 742 людей. Від ускладнень внаслідок недуги померли 12 людей, одужати вдалося ще 105 місцевим жителям.



Правила адаптивного карантину / Дані МОЗ / Інфографіка 24 каналу