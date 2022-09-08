Первый пошел, следующему приготовиться: в Мелитополе взорвали дом коллаборанта онищука

8 сентября 2022 , 14:39
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Источник:

телеграм Ивана Федорова

В Мелитополе 8 сентября взорвали дом коллаборанта юрия онищука. Взрыв раздался около 06:00.

Новость сообщил Иван Федоров – мэр Мелитополя. К оккупантам в город все чаще наведывается "хлопок".

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Первый из топ-5 гауляйтеров из взрывного списка партизан пошел. Сегодня около 06:00 было громко у дома псевдоруководителя КП "Водоканал" юрия онищука,
– заявил Федоров.

Мэр Мелитополя сообщил, что предатель онищук "запомнился" жителям города рядом махинаций.

В частности, именно он:

  • разгромил и разворовал помещение ЖЭКов. Это произошло в 2016 году, когда имущество передавали в КП "Жилмассив";
  • задолжал более 2 миллионов гривен зарплаты своим сотрудникам;
  • участвовал в организации фейковой подвальной сессии в бизнес-центре коллаборанта балицкого.
  • регулярно срывал сессионные заседания Мелитопольского городского совета;
  • активно помогал оккупантам в организации псевдореферендума.

В то же время Федоров добавил, что уместнее использовать слово "помогал". Взрыв сильно испугал предателя. Мэр Мелитополя добавил, что такая же участь ждет каждого любителя фейковых референдумов и "русского мира".

Взрыв также раздался в доме местной предательницы

Также местные телеграм-каналы сообщили, что взрыв прогремел в доме, где проживает еще одна местная коллаборантка. Речь идет об эвильре чернишевой (кадыровой). Вместе с сыном она активно помогает захватчикам готовить так называемый "референдум".

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Автор: Мар'яна Бекало