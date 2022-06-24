Мелитопольские партизаны открыли "сезон охоты", – мэр города
Российским оккупантам и их коллаборантам не будет спокойной жизни в оккупированном Мелитополе. Украинские партизаны открыли на них охоту объявив немалое вознаграждение.
По Мелитополю развесили объявление о награде в размере 10 тысяч долларов за "голову урода" – приспешника оккупантов Евгения Балицкого.
Достойно внимания Оккупанты за время войны похитили в Мелитополе 500 человек, теперь говорят о смертной казни, – мэр
Информацию об этом подтвердил и мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона "Единые новости", сообщает 24 канал.
"Мелитопольские партизаны с сегодняшнего дня открыли сезон охоты, и по всему городу есть фото одного из главных гауляйтеров, и за его голову уже дают 10 тысяч долларов. Я уверен, что ставки будут расти, и сопротивление в Мелитополе сможет освободить Мелитополь от гауляйтеров", – рассказал Иван Федоров.
Сообщение о вознаграждении за Евгения Балицкого / Фото Риа-Мелитополь
Не первая угроза для Балицкого
Евгений Балицкий – бывший народный депутат-регионал. С 2020 года он был депутатом Запорожского областного совета от пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь". А во время оккупации региона российскими войсками активно перешел к ним на службу, став гауляйтером в Запорожской области. Поэтому Служба безопасности Украины объявила ему подозрение в государственной измене.
Стоит отметить, что расклеенные по Мелитополю изображения Евгения Балицкого – не первый привет от украинских партизан для предателя. 30 мая в Мелитополе произошел взрыв – взорвали машину семьи Балицкого. Взрыв произошел недалеко от дома, где он проживает. Покушение было совершено на его племянницу вместе с мужем. В частности, в их машину марки Mercedes неизвестные заложили самодельную взрывчатку. По данным источника, она предназначалась гауляйтеру Евгению Балицкому.
Охота на коллаборантов, предателей и оккупантов
Случай с вознаграждением за голову предателя в Мелитополе – неединичный на оккупированных территориях. Участники Движения Сопротивления на Херсонщине расклеили повсюду листовки и предлагают местным кругленькие суммы за ущерб оккупантам и коллаборантам. Получить деньги смогут небезразличные граждане Украины, которые найдут блокпост оккупантов, сожгут патруль, завесят украинскими флагами оккупированные города или убьют захватчика.
Больше всего сейчас "стоит" глава российских оккупантов в Донецке Денис Пушилин – за его ликвидацию заплатят 50 тысяч долларов, за ранение – 25 тысяч долларов, за информацию о местонахождении – 15 тысяч долларов.
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Оккупанты готовятся к "референдуму" в Мелитополе
Иван Федоров также рассказал, что российские войска создали штаб для проведения так называемого "референдума". Возглавила его бывшая член "Партии регионов" Галина Катющенко.