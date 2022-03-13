В Мелитопольском районе российские войска используют минные заградители

В Мелитопольском районе местные жители обнаружили грузовики с установками, которые разбрасывают мины. При этом сам Мелитополь находится под временным контролем войска агрессора.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он сообщил, что в районе располагают минные заградители.

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Российские военные разбрасывают мины

Буквально на днях была информация о разбросе российскими военными мин типа ПФМ-1, ПОМ-2, ПТМ-1, ПТМ-3, ПТМ-4,

– написал Братчук.

Разброс производился также воздушными средствами. Эти мины рассчитаны на нанесение серьезных ранений конечностям.

Отметим, что ранее в Мелитополе похитили мэра Ивана Федорова. Он не согласился сотрудничать с оккупантами. Также через несколько дней скрылся председатель Мелитопольского райсовета.

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