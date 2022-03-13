Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він повідомив, що у районі розташовують мінні загороджувачі.

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Російські військові розкидують міни

Буквально днями була інформація про розкид російськими військовими мін типу ПФМ-1, ПОМ-2, ПТМ-1, ПТМ-3, ПТМ-4,

– написав Братчук.

Розкид проводився також повітряними засобами. Ці міни розраховані на завдання серйозних поранень кінцівкам.

Зазначимо, що раніше в Мелітополі викрали мера Івана Федорова. Він не погодився співпрацювати з окупантами. Також через кілька днів зник голова Мелітопольської райради.

Дивіться у відео, яка ситуація, тим часом, в Маріуполі: