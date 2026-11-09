"Это просто какая-то шутка": Мельник раскритиковал назначение россиянина на должность в ООН по разминированию

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник 9 ноября осудил кадровые решения руководства организации. Дипломат назвал абсурдным назначение россиянина Глеба Десятникова на должность по противоминной деятельности.

Об этом сообщает "Укринформ".

Какие подробности?

Украинская делегация озвучила свою позицию во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, созванного в связи с ударами по гражданскому населению и критической инфраструктуре Украины.

Андрей Мельник подчеркнул ответственность государства-агрессора за масштабное минное загрязнение украинской территории и отметил, что подобные кадры не могут отвечать за инициативы в сфере безопасности.

Откровенно говоря, украинцы были шокированы, если не сказать возмущены, когда узнали, что генеральный секретарь недавно назначил высокопоставленного чиновника из России помощником генсека по вопросам противоминной деятельности и полиции,

– сказал Мельник.

Дипломат обратил внимание на то, что именно Россия превратила украинские земли в самую опасную и заминированную территорию в мире, поэтому доверять представителю Москвы подобные функции недопустимо.

Он иронично заметил, что "противоминная деятельность" российского представителя – "это просто какая-то шутка".

Критика бездействия организации в прекращении войны

Помимо кадровой политики секретариата, украинский представитель высказал претензии относительно полной пассивности международного института в мирном урегулировании и отсутствия результативных шагов для прекращения агрессии.

Вместо того чтобы сидеть здесь и побуждать Раду Безопасности принимать резолюции, необходимые для прекращения этой войны, ООН даже не стоит за рулем каких-либо посреднических усилий. Ее даже нет в автомобиле. Нет даже в багажнике,

– отметил Мельник.

Заседание Совета Безопасности ООН было созвано в связи с очередной волной российских атак на гражданское население и критическую инфраструктуру Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нью-Йорке созвали внеочередное заседание Рады Безопасности ООН,, посвященное российской войне против Украины. Киев призывает международных партнеров добиться прекращения ударов по мирным жителям и усилить санкционное и политическое давление на Москву.

Глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что дипломатические переговоры не должны отвлекать внимание международного сообщества от жертв российской агрессии и ее последствий для гражданского населения.