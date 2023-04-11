Мельника уволили с должности директора Бюро экономической безопасности

Кабмин 11 апреля уволил Вадима Мельника с должности директора Бюро экономической безопасности Украины. Он занимал должность с 2021 года.

О решении сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Нардеп Ярослав Железняк уточнил, что Мельник уволился по собственному желанию.

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Кто заменит Мельника

Железняк рассказал, что вместо Мельника временным руководителем БЭБ станет его первый заместитель Эдуард Федоров.

С 2021 по 2022 год он был заместителем начальника отдела Киевской таможни Государственной таможенной службы Украины.

С 2022 по 2023 год – начальник Управления СБУ в Сумской области.

Другие решения правительства

Кабмин уволил Вашеку Галину Владимировну с должности заместителя главы Государственной аудиторской службы. Однако были и назначения.

Лысогор Артем Владимирович был назначен главой Луганской областной государственной администрации;

Артюх Владимир Николаевич – главой Сумской областной государственной администрации.

Скандалы с участием Мельника

В 2021 году "Схемы" обнаружили вероятные нарушения во время конкурса на нового главу БЭБ. Также журналисты рассказывали, что еще до назначения на должность Вадим Мельник приобрел квартиру в элитном районе Одессы вдвое дешевле рыночной стоимости. Сам он убеждал, что "все прозрачно" и такая стоимость квартиры подтверждена официальной оценкой.

Бюро экономической безопасности было создано в 2021 году. Его возглавил Вадим Мельник, который прежде был главой Государственной фискальной службы. БЭБ было создано для борьбы с экономическими преступлениями, но бюро часто критиковали за отсутствие результатов.