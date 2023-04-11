Мельника уволили с должности директора Бюро экономической безопасности
Кабмин 11 апреля уволил Вадима Мельника с должности директора Бюро экономической безопасности Украины. Он занимал должность с 2021 года.
О решении сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Нардеп Ярослав Железняк уточнил, что Мельник уволился по собственному желанию.
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Кто заменит Мельника
Железняк рассказал, что вместо Мельника временным руководителем БЭБ станет его первый заместитель Эдуард Федоров.
- С 2021 по 2022 год он был заместителем начальника отдела Киевской таможни Государственной таможенной службы Украины.
- С 2022 по 2023 год – начальник Управления СБУ в Сумской области.
Другие решения правительства
Кабмин уволил Вашеку Галину Владимировну с должности заместителя главы Государственной аудиторской службы. Однако были и назначения.
- Лысогор Артем Владимирович был назначен главой Луганской областной государственной администрации;
- Артюх Владимир Николаевич – главой Сумской областной государственной администрации.
Скандалы с участием Мельника
В 2021 году "Схемы" обнаружили вероятные нарушения во время конкурса на нового главу БЭБ. Также журналисты рассказывали, что еще до назначения на должность Вадим Мельник приобрел квартиру в элитном районе Одессы вдвое дешевле рыночной стоимости. Сам он убеждал, что "все прозрачно" и такая стоимость квартиры подтверждена официальной оценкой.