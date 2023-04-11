Про рішення повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Нардеп Ярослав Железняк уточнив, що Мельник звільнився за власним бажанням.

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Хто замінить Мельника

Железняк розповів, що замість Мельника тимчасовим керівником БЕБ стане його перший заступник Едуард Федоров

З 2021 по 2022 він був заступником начальника відділу Київської митниці Державної митної служби України.

З 2022 по 2023 – начальником Управління СБУ в Сумській області.

Інші рішення уряду

Кабмін звільнив Вашеку Галину Володимирівну з посади заступника Голови Державної аудиторської служби. Однак були й призначення.

Лисогора Артема Володимировича призначили головою Луганської обласної державної адміністрації;

Артюха Володимира Миколайовича – головою Сумської обласної державної адміністрації.

Скандали за участю Мельника

У 2021 році "Схеми" виявили ймовірні порушення під час конкурсу на нового голову БЕБ. Також журналісти розповідали, що ще до призначення на посаду, Вадим Мельник придбав квартиру в елітному районі Одеси удвічі дешевше за ринкову вартість. Сам він переконував, що "все – прозоро" і така вартість квартири підтверджена офіційною оцінкою.

Зверніть увагу! Бюро економічної безпеки створили в 2021 році. Його очолив Вадим Мельник, який перед тим був головою Державної фіскальної служби. БЕБ створили для боротьби з економічними злочинами, але бюро часто критикували за відсутність результатів.