Единственным способом ускорить мирное соглашение между Украиной и Россией является помощь украинской стороне военными средствами.

Мелони обещает поддерживать Украину

Так считает премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Соответствующее заявление озвучила во время выступления в Сенате.

Внимание Мелони обещает поддерживать Украину и не поддаваться на шантаж Путина

Единственным способом содействовать переговорам в конфликтах является установление равновесия. Если вы не хотите сказать мне, что мир достигается капитуляцией, то мир достигается тем, что мы продолжаем поддерживать Украину, позволяя ей защищать себя,

– сказала Мелони.

Решениями по Украине Италия решает свою судьбу

Она также подчеркнула, что даже если бы Италия и отказалась от военной поддержки Украины, Запад продолжил бы помощь. Это жизненно важно для Италии, чтобы сохранить свой международный авторитет.

Поэтому это не изменило бы результат для Украины, но изменило подход, который будут иметь другие к нам, к нашему доверию, надежности даже на коммерческом уровне,

– объяснила итальянский премьер.

Мелони отметила, что экспорт Италии в Россию составляет около 1%, а с остальными странами Запада – около 80%.

"Своими решениями по Украине мы решаем судьбу Италии", – подытожила она.

Кратко о назначении Мелони:

Мелони стала первой женщиной – премьер-министром Италии. Несмотря на то, что Мелони возглавляет коалицию ультраправых и правых партий, пришедших к власти в стране впервые с начала Второй мировой войны, она отмечала неизменную поддержку Украины.

В своем первом обращении в итальянскую Палату депутатов во вторник она заявила, что Италия не подвергнется энергетическому шантажу Путина и останется партнером Украины.

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