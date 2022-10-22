Зеленский поздравил первую женщину – главу правительства Италии: что сказала президент Мелони
22 октября 2022 , 15:12Читати новину українською
Источник:Владимир Зеленский
Джорджия Мелони 22 октября приняла присягу главы правительства Италии. Президент Владимир Зеленский уже поздравил политика.
Зеленский пожелал новому итальянскому правительству успешно отвечать на все нынешние вызовы. Приветствие президент обнародовал в твиттере.
Кстати Джорджия Мэлони принесла присягу премьер-министру Италии.
Приветствую Джорджию Мэлони – первую женщину в должности Премьер-министра Италии,
– подчеркнул украинский лидер.
Он добавил, что рассчитывает на продолжение плодотворного сотрудничества по обеспечению мира и благосостояния в Украине, Италии и мире.Обратите внимание! Накануне Зеленский провел телефонный разговор с Мэлони. Политики сошлись на необходимости продолжать всестороннюю поддержку Украины, за что президент поблагодарил премьера.
Мэлони принесла присягу: что известно
- Лидер партии "Братья Италии", 45-летняя Джорджия Мелони, официально приняла присягу главы итальянского правительства.
- Кроме нее, присягу приняли министры правительства. В Италии появились новые 24 чиновника, из которых шесть женщин.
- В отличие от других ультраправых, Мелони заняла более крепкую позицию по внешней политике и войне России против Украины. К примеру, "Братья Италии" голосовали в парламенте за предоставление Украине оружия.
- Сенатор от партии Адольф Урсо посещал Киев для налаживания взаимоотношений между странами.
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