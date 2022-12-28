Экстремальный меморандум: МВФ выдвинул "военные" условия выделения денег Украине

Почитала новый меморандум по МВФ. Если кратко – Запад даст нам денег, но только после полного исчерпания возможностей по финансированию бюджетных нужд самими украинцами. К тому же, говорят: "Ни в коем случае не печатайте гривню".

Требования военного времени

Всего предусмотрено пять "маяков" и некоторые наши дополнительные обещания:

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например, власти пообещали к июлю вернуть довоенные ставки налога на добавленную стоимость и акциз на горючее.

Также МВФ настолько хочет прекратить печать денег, что власти Украины несколько раз пообещали: не финансировать бюджет эмиссией напрямую; не финансировать эмиссией непрямо, через рефинанс банкам, которые затем покупают облигации внутренних государственных займов; не финансировать эмиссией внебюджетные программы.

А еще мы пообещали не повторять фокус с национализацией "ПриватБанка", когда "дыра" в капитале банка заполнилась бюджетными деньгами, которые до сих пор не можем отсудить у бывших владельцев.

Также пообещали не вливать капитал в банки за счет облигаций внутреннего государственного займа. Актуально в свете вероятной национализации "Альфа-банка".

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Задача выстоять

Когда-нибудь мы будем перечитывать этот меморандум и вспоминать, в каких экстремальных условиях жила страна. Все усилия наших финансовых партнеров сейчас направлены на предсказуемость экономики Украины! Реформ и экономического роста пока среди приоритетов нет.