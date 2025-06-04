После российских ультиматумов в Украине могут появиться свои ЧВК, – Зеленский

Одним из требований россиян является "роспуск украинских националистических формирований и частных военных компаний" (ЧВК). Это содержится в их меморандуме, переданном Украине. Зеленский отреагировал на это.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского.

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В Украине могут появиться свои ЧВК

Россия как раз имеет частные военные компании, самой известной из которых была ЧВК "Вагнера". Но требования врага, которые содержатся в меморандуме России, являются ультиматумом.

Хочу напомнить: во-первых, никаких частных формирований в украинской армии нет. Если они говорят об "Азове", то это Нацгвардия Украины. Если они говорят о частных армиях и формированиях, то у нас их просто нет, в соответствии с нашим законодательством. Хотя теперь я буду думать об этом после ультиматумов,

– сказал Зеленский.

Президент добавил: то, что россияне "переживают" за русскоязычных в Украине, очень странно. Ведь оккупанты уничтожают регионы (прежде всего на Востоке), где преимущественно жили русскоязычные или двуязычные украинцы. Поэтому эти заявления являются кровавым пиаром россиян.