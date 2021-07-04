Мемы недели: 100500 шуток про футбол, книга Мендель, каблуки, уроки коммуникации от Арестовича

На этой неделе в Украине было только и речи, что о футболе. В начале были шутки и увлечения нашей сборной, в конце – печаль с нотками гордости за ребят. Экс-советница президента Юлия Мендель написала книгу. Спикер украинской делегации ТКГ Алексей Арестович в очередной раз отметился грубыми репликами. А в Минобороны скандал из-за каблуков на параде независимости.

Все эти события вылились в десятки мемов, въедливых комментариев и фотожабы. Предлагаем посмотреть нашу субъективную подборку самых смешных мемов недели.

Важно Горжусь выступлением команды, – Шевченко об историческом Евро-2020 для Украины

Украина на Евро-2020

Первая порция шуток на этой неделе – о матче Украины со Швецией, который наша сборная феерично выиграла. Хоть это стало неожиданностью для многих.

Кто-то вспомнил классический мультфильм "Как казаки в футбол играли" и отметил: подобно "Симпсонов" уже все было предусмотрено.

И украинская сборная, и шведская имеют форму синего и желтого цветов, как национальные флаги государств, которые представляют. Поэтому в Фейсбуке появилось много "экстрасенсов", которые ванговали победу какой-то сине-желтой команде.

Забавно по этому поводу пошутило Министерство иностранных дел Швеции: сравнило общую желтую толпу болельщиков с миньонами.

Украина сенсационно победила, хотя матч снова (как и в случае с Нидерландами) был "валидольно-корвалольным". На это СМИ создали "альтернативный" состав команды. Играть оставили только Георгия Бущана.

Курьезный состав сборной Украины / изображение Tribuna.com

Матч выдался напряженным и главный тренер Андрей Шевченко не скрывал своих эмоций, которые удачно захватили камеры, а затем подхватили мемотворцы.

Артем Довбик стал героем украинской сборной в 1/8 финала Евро-2020. Нападающий забил победный гол в ворота Швеции.

Своим голом украинец побил рекорд легендарного Мишеля Платини. Довбик стал автором самого позднего победного гола в истории чемпионатов Европы. И супергероем десятка мемов.

Однако не все радовались победе, а кое-кто начал искать "измену" и нашел ее в речи Артема Довбика. Скандал разгорелся из-за сообщения писательницы Ларисы Ницой. Она назвала Довбика "марсианином".

Ее резкий выпад нашел как и поддержку, так и критику. Было место и для мемов.

К теме дома Артем Довбик говорит на украинском, – отец футболиста

Матч с Англией

Но радоваться победе было рано. Впереди ждал по-настоящему "валерьяновый" матч с Англией.

Украина, к большому сожалению, проиграла и вылетела из евро. Впрочем, в соцсетях не разгоняют зраду, а наоборот, благодарят сборную за то, что дошли так далеко.

И конечно, немного шутят о том, что валерьянку будут распылять прямо с вертолетов.

Журналист Роман Кравец в шутку намекает: СНБО должен немедленно собраться и наложить санкции против трех англичан.

А Нетфликс уже вроде бы снимает фильм о том, как операцию по выходу в полуфинал провалили.

Юлия Мендель написала книгу

Мы присоединяемся к благодарностям и своеобразному поздравлению! Ребята, мы гордимся вами!

Юлия Мендель весной 2021 года покинула пост пресс-секретаря президента. На этой неделе она заявила, что написала книгу об инсайдах работы в офисе Президента. Мендель пообещала, что расскажет о работе с президентом, политике и самоидентификации украинцев.

В соцсетях такой анонс вызвал едкую иронию.

К теме Откровенная и скандальная: Мендель рассказала о своей будущей книге

Книга уже вскоре появится в продаже: Мендель отметила, что книга должна выйти в свет в июле. Название своего опуса новоиспеченная писательница не раскрыла. Лишь тонко намекнула, что это известное выражение в украинской политике. И тут в соцсетях "понеслись" варианты.



А что, высказывание Яременко действительно известное / изображение из Фейсбука Процишин официальный

Скандал с каблуками

Минобороны обнародовали фото с тренировки девушек-военных в женской "коробке" на День Независимости. На фото военные были на каблуках. Это вызвало возмущение в соцсетях, люди требовали отменить это действо и выдать девушкам обычную обувь.

В конце концов глава Минобороны Андрей Таран встретился с курсантками. Те рассказали, что туфли на каблуке неудобны для маршировки на параде. Минобороны поручило закупить экспериментальные модели обуви.

Арестович отличился матом

Скандал с каблуками породил еще один скандал. Алексей Арестович резко высказался на эту тему в сети. Спикер украинской делегации в ТКГ с матерными словами ответил в комментарии пользователю, который критиковал его сообщение. Речь шла о статье в издании The Guardian, где репетицию женщин к параду в обуви на каблуках, назвали "идиотской".

Больше о конфликте Х**сос неграмотный, они сами так захотели, – Арестович о скандале с туфлями женщин-военных

На публикацию Аестович отреагировал крайне резко, порекомендовав свернуть журнал и засунуть в одно место.

Х*есос безграмотный. Курсантки лично выразили желание идти на параде в парадной форме, которая автоматически предусматривает каблуки,

– написал Арестович.

Комментарий распространили по сети и наплодили об этом мемы.