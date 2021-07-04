Усі ці події вилилися у десятки мемів, в'їдливих коментарів і фотожаби. Пропонуємо переглянути нашу суб'єктивну підбірку найсмішніших мемів тижня.

Важливо Пишаюсь виступом команди, – Шевченко про історичне Євро-2020 для України

Україна на Євро-2020

Перша порція жартів цього тижня – про матч України зі Швецією, який наша збірна феєрично виграла. Хоч це стало несподіванкою для багатьох.

Дехто згадав класичний мультфільм "Як козаки у футбол грали" і зазначив: подібно до "Сімпсонів" уже все було передбачено.

І українська збірна, і шведська мають форму синього і жовтого кольорів, як національні прапори держав, які представляють. Відтак у фейсбуці з'явилося багато "екстрасенсів", які вангували перемогу якійсь синьо-жовтій команді.

Кумедно з цього приводу пожартувало Міністерство закордонних справ Швеції: порівняло загальний жовтий натовп вболівальників із міньйонами.

Україна сенсаційно перемогла, хоч матч знову (як і у випадку з Нідерландами) був "валідольно-корвалольним". На це ЗМІ створили "альтернативний" склад команди. Грати залишили тільки Георгія Бущана.



Курйозний склад збірної України / Зображення Tribuna.com

Матч видався напруженим і головний тренер Андрій Шевченко не приховував своїх емоцій, які вдало захопили камери, а потім підхопили мемотворці.

Артем Довбик став героєм української збірної в 1/8 фіналу Євро-2020. Нападник забив переможний гол у ворота Швеції.

Своїм голом українець побив рекорд легендарного Мішеля Платіні. Довбик став автором найбільш пізнього переможного гола в історії чемпіонатів Європи. І супергероєм десятка мемів.

Однак не всі тішилися перемозі, а дехто почав шукати "зраду" і знайшов її у мові Артема Довбика. Скандал розгорівся через допис письменниці Лариси Ніцой. Вона назвала Довбика "марсіанином".

Її різкий випад знайшов як і підтримку, так і критику. Було місце і для мемів.

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Матч із Англією

Але тішитися перемозі було рано. Попереду чекав по-справжньому "валер'яновий" матч із Англією.

Україна, на превеликий жаль, програла і вилетіла з Євро. Втім, у соцмережах не розганяють зраду, а навпаки, дякують збірній за те, що дійшли так далеко.

І звісно, трохи жартують про те, що валер'янку розпилюватимуть прямо із вертольотів.

Журналіст Роман Кравець жартома натякає: РНБО має негайно зібратися і накласти санкції проти трьох англійців.

А Нетфлікс вже начебто знімає фільм про те, як операцію з виходу у півфінал провалили. Ми приєднуємося до подяк і своєрідного привітання! Хлопці, ми пишаємося вами!

Юлія Мендель написала книгу

Юлія Мендель навесні 2021 року покинула пост прессекретарки президента. Цього тижня вона заявила, що написала книгу про інсайди роботи в Офісі Президента. Мендель пообіцяла, що розповість про роботу з президентом, політику і самоідентифікацію українців.

У соцмережах такий анонс книгу викликав їдку іронію.

До теми Відверта та скандальна: Мендель розповіла про свою майбутню книгу

Книга вже незабаром з'явиться у продажу: Мендель зазначила, що книга має вийти друком у липні. Назву свого опусу новоспечена письменниця не розкрила. Лише тонко натякнула, що це відомий вислів в українській політиці. І тут у соцмережах "понеслися" варіанти.



А що, вислів Яременка справді відомий / Зображення з фейсбуку Процишин офіційний

Скандал із підборами

Міноборони оприлюднили фото з тренування дівчат-військових до жіночої "коробки" на День Незалежності. На фото військові були на підборах. Це викликало обурення у соцмережах, люди вимагали скасувати це дійство і видати дівчатам звичайне взуття.

Зрештою очільник Міноборони Андрій Таран зустрівся із курсантками. Ті розповіли, що туфлі на підборах є незручними для марширування на параді. Міноборони доручило закупити експериментальні моделі взуття.

Арестович відзначився матюками

Скандал з підборами породив ще один скандал. Олексій Арестович різко висловився на цю тему в мережі. Спікер української делегації у ТКГ з матюками відповів у коментарі користувачу, який критикував його допис. Йшлося про статтю у виданні The Guardian, де репетицію жінок до параду у взутті на підборах, назвали "ідіотською".

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На допис Аестович відреагував вкрай різко, порекомендувавши згорнути журнал і засунути в одне місце.

Х*єсос безграмотний. Курсантки особисто висловили бажання йти на параді в парадній формі, яка автоматично передбачає підбори,

– написав Арестович.

Коментар поширили мережею і наплодили про це меми.