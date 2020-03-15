Мемы недели: пустые полки, закупки в противогазах, Сивохопад и нулевой Путин

В украинских магазинах резко исчезла гречка и сахар, маски стоят, как героин. Сивохо повалили в нокаут. А тем временем Путина "обнулили", будто спидометр в ржавой "евробляхе" перед продажей. Если вы устали от плохих новостей о коронавирусе – отвлекитесь и посмотрите самые смешные мемы недели, которые собрал 24 канал.

Паника и пандемия коронавируса

Ознакомьтесь Отставить панику: как пережить карантин из-за коронавируса в Украине

12 марта Кабмин решил ввести в Украине общенациональный карантин. Тогда началась паника и страх голодной смерти в пустой квартире без 10 килограммов гречки. Не сговариваясь, украинцы стали скупать крупы, туалетную бумагу и антисептики для рук.



Украинцы знают, что надо на самом деле / Фото с паблика "Годні меми" в фейсбуке

Люди в сети начали шутить, что готовы продать "дефицит" за бешеные деньги или идти против принципов.

Міняю на квартиру в новобудові з вашою доплатою pic.twitter.com/ux7aZzai3r — Євангеліст МакДошечки (@taranenko) March 12, 2020



Ты же мой хозяин! / Фото из соцсетей

Шутят и с мгновенного поднятия цен на стратегические товары: маски, антисептики и респираторы. Правда, смех здесь сквозь слезы.



Для молодежи, которая привыкла к лучшему / Фото с Общество скучных престарелих мизантропов



Если и толкаться в магазинах, то только в "протикоронавирусном" костюме / Фото из соцсетей

Особенно креативные и ироничные фейсбуковцы создали событие "Штурм Ашана на Стрыйской". Организаторы отметили в анонсе:

12 марта, в сети "Интернет" появилась информация о том, что Кнессет Израиля выделил 84 МИЛЛИАРДА долларов на скупку продуктов стратегического назначения – СОЛИ, ГРЕЧКИ, СПИЧЕК, ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ, КОНСЕРВ и прочего. Иностранцы хотят оставить украинцев умирать от голода во время позорного карантина. Поэтому необходимо опередить иностранцев и все раскупить.



Штурмуем магазин, пока нас не опередили / Скриншот события в фейсбуке

А что же останется, кто не успел закупиться?

Как пережить карантин

Карантин во всем мире положил тысячи отпусков на лопатки. Закрыты музеи, торговые и развлекательные центры, отменены концерты. Что делать тем, кто планировал отдых в течение всего года? И как теперь тревел-блогеры будут заполнять свои страницы в инстаграме – с этого тоже начали смеяться в сети. Потому что, что еще делать?

Travel bloggers during quarantine pic.twitter.com/My9resT2wq — Randall Otis (@RandallOtisTV) March 13, 2020



Ну или поиграем в "страна-столица" / Демотиватор из соцсетей



Куда делись туристы? / Фото из соцсетей

Накрылись из-за карантина не только путешествия, а и спортивные соревнования. Что теперь делать олимпийцам, которые годами готовились – пока не ясно: официально важнейшие соревнования мира еще не отменили. Однако, как на них ехать и обезопасить себя?



Спасет не близость / Фото из соцсетей

Шутят в сети и с тех, кто все же не дома, а за рубежом.



Все особенно рады видеть работников из Италии / Фото из соцсетей



Не забываем о классических методах борьбы с болезнью / Фото с паблика "Годные мемы" в фейсбуке

Разговоров, шуток и мемов о коронавирусе стало так много, что если бы мы и хотели собрать все, то вряд ли бы смогли. Но не спешите закрывать вкладку, у нас есть еще и мемы не про коронавирус.



Мы тоже устали от новостей о коронавирусе / Фото из соцсетей

Сивохо "кинули"

12 марта советник секретаря Совета национальной безопасности, бывший телеведущий и юморист Сергей Сивохо презентовал Национальную платформу примирения и единства на Донбассе. Только от анонса этого события у пользователей соцсетей "обострилась" злость, агрессия и возмущение. Не все соглашались с идеей, что нужно "просто поговорить" и "услышать друг друга".

Посмотрите, как это было Сивохо избили во время презентации платформы примирения: видео

Во время презентации активисты "Азова" ворвались на событие, между мужчинами и Сивохо началась потасовка. В конце концов массивного Сивохо повалили на пол: именно с этого кадра наплодились мемы, которые распространяли в течение недели.

Сначала посмотрите видео 24 канала, как Сивохо начали толкать



Сивохо заценил кроссовки / Фото из соцсетей



Нижний брейк от Сивохо / Фото из соцсетей



Национальная платформа побоев без правил / Фото из соцсетей

Через несколько дней подозреваемым в нападении на Сивохо выбрали следующие меры пресечения: домашний арест и личное обязательство.



Сивохо наконец сбросили / Фото с паблика "Годные мемы" в фейсбуке

"Нулевой Путин"

Депутаты российской Государственной Думы "обнулили Путина" – проголосовали за отмену его президентских сроков. Теперь хозяин Кремля может оставаться на посту президента до 2036 года. Вероятно, он будет одним из старейших людей в России (если средний возраст россиянина 65, то 67 лет Путина +12 разрешенных в должности заново = 79).



Останется "просто так" / Фото из соцсетей

Для многих людей даже непривычно будет видеть у власти другого. А для кота такого и не сможет быть (ну, разве что он родился во время "псевдовласти" Медведева).

Здесь есть еще Упыря на карантин посадили до 2036 года: соцсети о вечном президентстве Путина



Ой, пусть будет Путин на всю жизнь / Фото из соцсетей

Троллят в сети и инициатора изменений в российскую Конституцию, первую космонавтку СССР Валентину Терешкову.



Терешкова теснейшим образом связана с космическими идеями / Фото из соцсетей