Меми тижня: порожні полиці, закупи у протигазах, Сивохопад і нульовий Путін

В українських магазинах різко зникла гречка і цукор, маски коштують, як героїн. Сивохо повалили в нокаут. А тим часом Путіна "обнулили", ніби спідометр в іржавої "євробляхи"перед продажем. Якщо ви втомилися від поганих новин про коронавірус – відволічіться і перегляньте найсмішніші меми тижня, які зібрав 24 канал.

Паніка і пандемія коронавірусу

Ознайомтеся Відставити паніку: як пережити карантин через коронавірус в Україні

12 березня Кабмін вирішив ввести в Україні загальнонаціональний карантин. Отоді почалася паніка і страх голодної смерті в порожній квартирі без 10 кілограмів гречки. Не зговорюючись, українці стали скуповувати крупи, туалетний папір і антисептики для рук.



Українці знають, що треба насправді / Фото з пабліку "Годні меми" у фейсбуці

Люди в мережі почали жартувати, що готові продати "дефіцит" за шалені гроші або й іти проти принципів.

Міняю на квартиру в новобудові з вашою доплатою pic.twitter.com/ux7aZzai3r — Євангеліст МакДошечки (@taranenko) March 12, 2020



Ти ж мій господар! / Фото з соцмереж

Жартують і з миттєвого підняття цін на стратегічні товари: маски, антисептики і респіратори. Щоправда, сміх тут крізь сльози.



Для молоді, яка звикла до найкращого / Фото з Общєство нудних прєстарєлих мізантропов



Якщо і товктися в магазинах, то лише у "протикоронавірусному" костюмі / Фото з соцмереж

Особливо креативні і іронічні фейсбуківці створили подію "Штурм Ашану на Стрийській". Організатори зазначили в анонсі:

12 березня, в мережі "Інтернет" з'явилась інформацію про те, що Кнесет Ізраїлю виділив 84 МІЛЬЯРДИ доларів на скупівлю продуктів стратегічного призначення - СОЛІ, ГРЕЧКИ, СІРНИКІВ, ТУАЛЕТНОГО ПАПЕРУ, КОНСЕРВ та іншого. Іноземці хочуть залишити українців помирати з голоду під час ганебного карантину. Тому необхідно випередити чужоземців і все розкупити.



Штурмуємо магазин, поки нас не випередили / Скриншот події у фейсбуці

А що ж залишиться тим, хто не встиг закупитися?

Як пережити карантин

Карантин в усьому світі поклав тисячі відпусток на лопатки. Закриті музеї, торгові і розважальні центри, скасовані концерти. Що робити тим, хто планував відпочинок протягом усього року? І як тепер тревел-блогери заповнюватимуть свої сторінки в інстаграмі – з цього теж почали сміятися у мережі. Бо що ж іще робити?

Travel bloggers during quarantine pic.twitter.com/My9resT2wq — Randall Otis (@RandallOtisTV) March 13, 2020



Ну або пограємо у "країна-столиця" / Демотиватор із соцмереж



Куди поділися туристи? / Фото із соцмереж

Накрилися через карантин не лише подорожі, а і спортивні змагання. Що тепер робити олімпійцям, які роками готувалися – поки не ясно: офіційно найважливіші змагання світу ще не скасували. Проте, як на них їхати і убезпечити себе?



Врятує не близькість / Фото з соцмереж

Жартують у мережі і з тих, хто все ж не вдома, а за кордоном.



Усі особливо раді бачити заробітчан з Італії / Фото з соцмереж



Не забуваймо про класичні методи боротьби із недугою / Фото з пабліку "Годні меми" у фейсбуці

Розмов, жартів і мемів про коронавірус стало так багато, що якби ми й хотіли зібрати усі, то наврядчи б змогли. Але не поспішайте закривати вкладку, бо в нас є ще й меми не про коронавірус.



Ми теж втомилися від новин про коронавірус / Фото з соцмереж

Сивохо "кинули"

12 березня радник секретаря Ради національної безпеки, колишній телеведучий і гуморист Сергій Сивохо презентував Національну платформу примирення і єдності на Донбасі. Лише від анонсу цієї події у користувачів соцмереж "нагострилися" злість, агресія та обурення. Не всі погоджувалися з ідеєю, що потрібно "просто поговорити" і "почути одне одного".

Погляньте, як це було Сивохо побили під час презентації платформи примирення: відео

Під час презентації активісти "Азову" увірвалися на подію, між чоловіками і Сивохо почалася штовханина. Зрештою масивного Сивохо повалили на підлогу: саме з цього кадру наплодилися меми, які поширювали протягом тижня.

Спершу подивіться відео 24 каналу, як Сивохо почали штовхати



Сивохо зацінив кросівки / Фото з соцмереж



Нижній брейк від Сивохо / Фото з соцмереж



Національна платформа побоїв без правил / Фото з соцмереж

Через декілька днів підозрюваним у нападі на Сивохо обрали такі запобіжні заходи: домашній арешт та особисте зобов’язання.



Сивохо зрештою скинули / Фото з пабліку "Годні меми" у фейсбуці

"Нульовий Путін"

Депутати російської Державної Думи "обнулили Путіна" – проголосували за анулювання його президентських термінів. Тепер володар Кремля може залишатися на посту президента до 2036 року. Ймовірно, він буде одним з найстаріших людей у Росії (якщо середній вік росіянина 65, то 67 років Путіна +12 дозволених на посаді наново = 79).



Залишиться "просто так" / Фото з соцмереж

Для багатьох людей навіть незвично буде бачити при владі когось іншого. А для кота такого і не зможе бути (ну, хіба що він народився під час "псевдовлади" Медвєдєва).

Тут є ще Упиря на карантин посадили до 2036 року: соцмережі про вічне президенство Путіна



Йой, най буде Путін на все життя / Фото з соцмереж

Тролять у мережі і ініціаторку змін до російської Конституції першу космонавтку СРСР Валентину Тєрешкову.



Тєрешкова якнайтісніше пов'язана із космічними ідеями / Фото з соцмереж