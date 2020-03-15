19:02
15 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Піраміда потреб Путіноу. Життя росіян "обнулиться"
      Вєсті Кремля
      15:20, 14 березня
      Вєсті.UA. Жир: Гончарук і Рябошапка стали здобиччю. Схема розкрадання Гутцайта
      Вєсті.UA
      17:41, 14 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ

      Меми тижня: порожні полиці, закупи у протигазах, Сивохопад і нульовий Путін

      - Читать новость на русском
      Меми тижня про карантин і коронавірус / колаж 24 каналу

      В українських магазинах різко зникла гречка і цукор, маски коштують, як героїн. Сивохо повалили в нокаут. А тим часом Путіна "обнулили", ніби спідометр в іржавої "євробляхи"перед продажем. Якщо ви втомилися від поганих новин про коронавірус – відволічіться і перегляньте найсмішніші меми тижня, які зібрав 24 канал.

      Паніка і пандемія коронавірусу

      Ознайомтеся Відставити паніку: як пережити карантин через коронавірус в Україні

      12 березня Кабмін вирішив ввести в Україні загальнонаціональний карантин. Отоді почалася паніка і страх голодної смерті в порожній квартирі без 10 кілограмів гречки. Не зговорюючись, українці стали скуповувати крупи, туалетний папір і антисептики для рук. 


      Українці знають, що треба насправді / Фото з пабліку "Годні меми" у фейсбуці

      Люди в мережі почали жартувати, що готові продати "дефіцит" за шалені гроші або й іти проти принципів.


      Ти ж мій господар! / Фото з соцмереж

      Жартують і з миттєвого підняття цін на стратегічні товари: маски, антисептики і респіратори. Щоправда, сміх тут крізь сльози.


      Для молоді, яка звикла до найкращого / Фото з Общєство нудних прєстарєлих мізантропов


      Якщо і товктися в магазинах, то лише у "протикоронавірусному" костюмі / Фото з соцмереж

      Особливо креативні і іронічні фейсбуківці створили подію "Штурм Ашану на Стрийській". Організатори зазначили в анонсі:

      12 березня, в мережі "Інтернет" з'явилась інформацію про те, що Кнесет Ізраїлю виділив 84 МІЛЬЯРДИ доларів на скупівлю продуктів стратегічного призначення - СОЛІ, ГРЕЧКИ, СІРНИКІВ, ТУАЛЕТНОГО ПАПЕРУ, КОНСЕРВ та іншого. Іноземці хочуть залишити українців помирати з голоду під час ганебного карантину. Тому необхідно випередити чужоземців і все розкупити. 


      Штурмуємо магазин, поки нас не випередили / Скриншот події у фейсбуці

      А що ж залишиться тим, хто не встиг закупитися?

      Як пережити карантин 

      Карантин в усьому світі поклав тисячі відпусток на лопатки. Закриті музеї, торгові і розважальні центри, скасовані концерти. Що робити тим, хто планував відпочинок протягом усього року? І як тепер тревел-блогери заповнюватимуть свої сторінки в інстаграмі – з цього теж почали сміятися у мережі. Бо що ж іще робити?


      Ну або пограємо у "країна-столиця" / Демотиватор із соцмереж


      Куди поділися туристи? / Фото із соцмереж

      Накрилися через карантин не лише подорожі, а і спортивні змагання. Що тепер робити олімпійцям, які роками готувалися – поки не ясно: офіційно найважливіші змагання світу ще не скасували. Проте, як на них їхати і убезпечити себе?


      Врятує не близькість / Фото з соцмереж

      Жартують у мережі і з тих, хто все ж не вдома, а за кордоном. 


      Усі особливо раді  бачити заробітчан з Італії / Фото з соцмереж


      Не забуваймо про класичні методи боротьби із недугою / Фото з пабліку "Годні меми" у фейсбуці

      Розмов, жартів і мемів про коронавірус стало так багато, що якби ми й хотіли зібрати усі, то наврядчи б змогли. Але не поспішайте закривати вкладку, бо в нас є ще й меми не про коронавірус.


      Ми теж втомилися від новин про коронавірус / Фото з соцмереж

      Сивохо "кинули"

      12 березня радник секретаря Ради національної безпеки, колишній телеведучий і гуморист Сергій Сивохо презентував Національну платформу примирення і єдності на Донбасі. Лише від анонсу цієї події у користувачів соцмереж "нагострилися" злість, агресія та обурення. Не всі погоджувалися з ідеєю, що потрібно "просто поговорити" і "почути одне одного".

      Погляньте, як це було Сивохо побили під час презентації платформи примирення: відео

      Під час презентації активісти "Азову" увірвалися на подію, між чоловіками і Сивохо почалася штовханина. Зрештою масивного Сивохо повалили на підлогу: саме з цього кадру наплодилися меми, які поширювали протягом тижня.

      Спершу подивіться відео 24 каналу, як Сивохо почали штовхати

       


      Сивохо зацінив кросівки / Фото з соцмереж


      Нижній брейк від Сивохо / Фото з соцмереж


      Національна платформа побоїв без правил / Фото з соцмереж

      Через декілька днів підозрюваним у нападі на Сивохо обрали такі запобіжні заходи: домашній арешт та особисте зобов’язання. 


      Сивохо зрештою скинули / Фото з пабліку "Годні меми" у фейсбуці

      "Нульовий Путін"

      Депутати російської Державної Думи "обнулили Путіна" – проголосували за анулювання його президентських термінів. Тепер володар Кремля може залишатися на посту президента до 2036 року. Ймовірно, він буде одним з найстаріших людей у Росії (якщо середній вік росіянина 65, то 67 років Путіна +12 дозволених на посаді наново = 79).


      Залишиться "просто так" / Фото з соцмереж

      Для багатьох людей навіть незвично буде бачити при владі когось іншого. А для кота такого і не зможе бути (ну, хіба що він народився під час "псевдовлади" Медвєдєва).

      Тут є ще Упиря на карантин посадили до 2036 року: соцмережі про вічне президенство Путіна


      Йой, най буде Путін на все життя / Фото з соцмереж

      Тролять у мережі і ініціаторку змін до російської Конституції першу космонавтку СРСР Валентину Тєрешкову.


      Тєрешкова якнайтісніше пов'язана із космічними ідеями / Фото з соцмереж

      Підвищену температуру при коронавірусі можна збивати лише одним препаратом
      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Коронавірус в Україні Меми Сергій Сивохо
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:38 Після коронавірусу: що буде з економікою Китаю та Південної Кореї
      Анатолій Максимов
      сьогодні , 16:00 Правильний карантин для дітей та дорослих: онлайн-курси з усього світу
      Іван Примаченко
      сьогодні , 14:00 Сивохо повторює штампи російської пропаганди: кому потрібен план примирення
      Дмитро Гнап
      сьогодні , 13:03 Коронавірус в Україні: як вплине на ринок техніки та чи будуть дорожчати смартфони
      Ірина Полицька
      сьогодні , 12:00 Розсадники дезінформації: хто та де найбільше бреше
      Борис Немировський
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук