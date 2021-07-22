Не признали олигархом: Мендель о том, почему ведет программу против олигархов на канале Ахметова

Юлия Мендель рассказала, как так случилось, что она будет вести программу о деолигархизации на канале олигарха Рината Ахметова. Объяснение от журналистки звучит несколько комично – Ахметова еще не признали олигархом.

Как Мендель объясняет свою новую работу

Мендель не нивелирует идею Владимира Зеленского о деолигархизации, поскольку якобы не занимает должность в Офисе Президента. Об этом экс-пресс-секретарь главы государства заявила в интервью.

К теме "Будет бороться с олигархами": Мендель станет ведущей на канале Ахметова

Мендель будет оказывать поддержку ОПУ в отношении международных медиа, когда это потребуется. В то же время никакую должность в ведомстве она не занимает. Заметим, ранее журналистка говорила, что будет работать в ОПУ советницей Андрея Ермака.

Юридические аспекты закона по деолигархизации я оставлю специалистам. Не имею никакого влияния на процесс определения того, кто является олигархом. Конечно, я читала общие концепты, однако не участвую в их разработке,

– заявила журналистка.

Она отметила, что программа "Большая деолигархизация" будет выходить раз в неделю в формате трехминутного видеоблога.

"Я слышала много упреков из-за того, что "Большая деолигархизация" выходит именно на канале олигарха, который не определен как олигарх", – подчеркнула Мендель.

"Все каналы принадлежат "крупным финансовым игрокам", – экс-пресс-секретарь

Журналистка утверждает, что сейчас в Украине все каналы принадлежат "крупным финансовым игрокам". Поэтому следует использовать "инструменты, которые сегодня достигают большой аудитории".

Мендель отметила, что сама выбирает тему, на которую будет говорить, а никакого конфликта интересов она не видит.

Обратите внимание! Недавно бывшая пресс-секретарь главы государства опозорилась, когда в своей книге "Каждый из нас президент" охарактеризовала приход Зеленского к власти как "электоральную революцию без "негигиеничных ночей на Майдане" и "грязных палаток".

Сама Мендель утверждает, что ее слова вырвали из контекста.