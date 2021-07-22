Як Мендель пояснює свою нову роботу

Мендель не нівелює ідею Володимира Зеленського про деолігархізацію, оскільки нібито не обіймає посаду в Офісі Президента. Про це ексречниця глави держави заявила в інтерв'ю.

До теми "Боротиметься з олігархами": Мендель стане ведучою на каналі Ахметова

Мендель надаватиме підтримку ОПУ щодо міжнародних медіа, коли це буде потрібно. Водночас ніяку посаду у відомстві вона не обіймає. Зауважимо, раніше журналістка казала, що працюватиме в ОПУ радницею Андрія Єрмака.

Юридичні аспекти закону щодо деолігархізації я залишу фахівцям. Не маю жодного впливу на процес визначення того, хто є олігархом. Звісно, я читала загальні концепти, однак не беру участі в їх розробці,

– заявила журналістка.

Вона зазначила, що програма "Велика деолігархізація" виходитиме раз на тиждень у форматі трихвилинного відеоблогу.

"Я чула багато закидів через те, що "Велика деолігархізація" виходить саме на каналі олігарха, який не визначений як олігарх", – наголосила Мендель.

"Всі канали належать "великим фінансовим гравцям", – ексречниця

Журналістка стверджує, що зараз в Україні всі канали належать "великим фінансовим гравцям". Тому слід використовувати "інструменти, які сьогодні досягають великої аудиторії".

Мендель зазначила, що сама обирає тему, на яку буде говорити, а жодного конфлікту інтересів вона не бачить.

Зверніть увагу! Нещодавно колишня речниця глави держави осоромилася, коли у своїй книзі "Кожен з нас президент" схарактеризувала прихід Зеленського до влади як "електоральну революцію без "негігієнічних ночей на Майдані" та "брудних наметів".



Сама Мендель стверджує, що її слова вирвали з контексту.