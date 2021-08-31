Мендель планирует за деньги учить бизнес сотрудничать с государством
Источник:фейсбук Юлии Мендель
Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского заявила о новой деятельности. Теперь Юлия Мендель за деньги будет учить "как сегодня взаимодействовать бизнесу с государством".
В регистрационном бланке сказано, что тренинг состоится в конце сентября. Об этом бывшая пресс-секретарь написала в фейсбуке 31 августа.
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Юлия Мендель учить бизнес взаимодействовать с государством
На тренинге "для бизнеса по вопросам GR и стратегии государства в различных областях" Мендель обещает дать ответы на вопросы:
- "как сегодня взаимодействовать бизнесу с государством?;
- какая стратегия развития Украины по разным направлениям?;
- чего ожидать предпринимателям в будущем?.
Она отмечает, что тренинг платный и обещает "четкие ответы на конкретные вопросы".
Будет интересно и полезно для бизнеса, политиков и для тех, кто следит за околополитической жизнью,
– рассказала бывшая пресс-секретарь.
Правда, цену тренинга Мендель не назвала. Сказала только, что "количество мест ограничено".
Последние заявления Юлии Мендель
- В июле 2021 года в продажу поступила книга Юлии Мендель "Каждый из нас президент". На ее презентацию, где было ориентировочно 30 человек, бывшая пресс-секретарь пришла с охраной.
- Она рассказала, что получает много угроз от своих хейтеров.
- Перед тем Мендель жаловалась на дискриминацию и гонения от окружения Порошенко. В своей заметке она не назвала ни одного имени, и "под раздачу" попал канал "Прямой".
- В конце июля Мендель заявила, что экземпляр своей книги "Каждый из нас президент" она прислала представителю Владимира Путина. Она сказала, что почему бы эту книгу "коллеге не почитать на досуге?".