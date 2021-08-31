Мендель планирует за деньги учить бизнес сотрудничать с государством

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского заявила о новой деятельности. Теперь Юлия Мендель за деньги будет учить "как сегодня взаимодействовать бизнесу с государством".

В регистрационном бланке сказано, что тренинг состоится в конце сентября. Об этом бывшая пресс-секретарь написала в фейсбуке 31 августа.

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Юлия Мендель учить бизнес взаимодействовать с государством

На тренинге "для бизнеса по вопросам GR и стратегии государства в различных областях" Мендель обещает дать ответы на вопросы:

"как сегодня взаимодействовать бизнесу с государством?;

какая стратегия развития Украины по разным направлениям?;

чего ожидать предпринимателям в будущем?.

Она отмечает, что тренинг платный и обещает "четкие ответы на конкретные вопросы".

Будет интересно и полезно для бизнеса, политиков и для тех, кто следит за околополитической жизнью,

– рассказала бывшая пресс-секретарь.

Правда, цену тренинга Мендель не назвала. Сказала только, что "количество мест ограничено".

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