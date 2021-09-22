Мендель предположила, что "слуги народа" могут снять Разумкова

Юлия Мендель считает, что Дмитрий Разумков давно начал отдаляться от команды Владимира Зеленского. Экс-пресс-секретарь президента считает, что возможно, "слуги народа" дадут Разумкову идти собственным путем и отправят его в отставку.

Об этом Мендель рассказала в программе "Что это было?" с Сергеем Лещенко на 24 канале. Бывшая пресс-секретарь Зеленского подчеркнула, что Разумков – взрослый человек, который сам принимает решение, как ему двигаться.

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Разумков видит себя весомым субъектом, – Мендель

Было заметно уже давно, что Дмитрий Разумков избрал путь субъективизации себя в политической жизни, он видит себя весомым субъектом и это собственно влияет на командные восприятия многих решений,

– пояснила Мендель.

Экс-пресс-секретарь привела в пример неголосование Разумкова за санкции против каналов из так называемого пула Медведчука во время СНБО. Также, по словам Мендель, довольно много реформ затягивались именно из-за позиции главы Верховной Рады.

Не надо удивляться, если будут голосовать за отставку спикера, – Мендель

Бывшая пресс-секретарь напомнила, что Разумков пришел в парламент именно с командой Зеленского, которая и делегировала его на должность.

Если он считает, что он должен двигаться каким-то отдельным путем, то не надо удивляться, если команда даст ему эту возможность и решит голосовать за снятие его с должности спикера,

– сказала экс-пресс-секретарь президента.

Тем временем Разумков отреагировал на обвинения "Слуги народа" в "некомандной работе"

Что на разговоры об отставке говорит сам Разумков

Спикер подчеркнул, что готов к отставке, если такое решение примут депутаты. Однако Разумков отметил, что сам уходить с должности намерения не имеет и будет работать до тех пор, пока ему разрешат парламентарии. После вероятной отставки политик заверил, что продолжит работу в сессионном зале в качестве нардепа.