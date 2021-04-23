Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заверила, что Владимир Зеленский обязательно отреагирует на последние заявления президента России Владимира Путина. В Кремле ранее говорили о встрече в Москве.

Юлия Мендель заверила, что Владимир Зеленский обязательно отреагирует на последние заявления Кремля. Об этом она сказала в комментарии журналистам. Важно ЕС выразил разочарование позицией России на переговорах с Украиной Мендель прокомментировала возможный ответ Зеленского Реакция главы государства обязательно будет,

– подчеркнула Мендель. Краткая предыстория 20 апреля Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Президент Украины сказал, что 19 и 20 апреля во время заседаний советников лидеров стран "нормандской четверки" и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждалось возобновление режима полного прекращения огня, но Россия отказалась его поддержать, предложив встретиться на линии разграничения.

На заявление Зеленского отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: "Путин сам даст ответ на предложение украинского лидера Владимира Зеленского о встрече на Донбассе, если сочтет необходимым".

22 апреля Путин ответил, что о Донбассе стоит говорить с боевиками на оккупированной Россией части Донбасса. Если же Зеленский хочет поговорить о развитии двусторонних отношений "Украина – Россия", то ему стоит приехать в Москву.