Реакция Зеленского на "приглашение" Путина обязательно будет, – Мендель
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заверила, что Владимир Зеленский обязательно отреагирует на последние заявления президента России Владимира Путина. В Кремле ранее говорили о встрече в Москве.
Источник:Укринформ
Юлия Мендель заверила, что Владимир Зеленский обязательно отреагирует на последние заявления Кремля. Об этом она сказала в комментарии журналистам.
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Мендель прокомментировала возможный ответ Зеленского
Реакция главы государства обязательно будет,
– подчеркнула Мендель.
Краткая предыстория
- 20 апреля Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.
- Президент Украины сказал, что 19 и 20 апреля во время заседаний советников лидеров стран "нормандской четверки" и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждалось возобновление режима полного прекращения огня, но Россия отказалась его поддержать, предложив встретиться на линии разграничения.
- На заявление Зеленского отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: "Путин сам даст ответ на предложение украинского лидера Владимира Зеленского о встрече на Донбассе, если сочтет необходимым".
- 22 апреля Путин ответил, что о Донбассе стоит говорить с боевиками на оккупированной Россией части Донбасса. Если же Зеленский хочет поговорить о развитии двусторонних отношений "Украина – Россия", то ему стоит приехать в Москву.
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