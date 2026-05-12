"Дама давно не в себе": в ОПУ разнесли заявления Мендель о "согласии" Украины сдать Донбасс в 2022-м

Экспресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Киев во время переговоров в Стамбуле в 2022-м якобы согласился отдать России части территорий Донбасса.

О таком Мендель заявила во время интервью для американского журналиста Такера Карлсона.

Что заявляла Мендель о Донбассе?

По ее словам, участники переговорного процесса якобы сообщали ей, что Киев соглашался на условия, которые обсуждались в Стамбуле, и что президент Владимир Зеленский, мол, лично допускал возможность отказа от Донбасса в обмен на завершение войны.

Мендель также утверждала, что такая позиция якобы объяснялась стремлением быстрее остановить боевые действия, однако впоследствии риторика украинской власти изменилась.

Она заявила, что сейчас Зеленский публично выступает против подобных уступок и назвала это "непоследовательностью".

Кроме того, экс-чиновница выразила мнение, что нынешняя позиция президента Украины, по ее убеждению, усложняет достижение мирного урегулирования.

Как отреагировали на эти слова в Офисе президента?

Журналисты обратились за официальным комментарием в пресс-службу Офиса президента и получили оперативный ответ.

Дмитрий Литвин отметил, что Юлия Мендель на самом деле не участвовала ни в переговорах, ни в принятии решений, поэтому комментировать подобные заявления – "несерьезно".

Эта дама... давно не в себе,

– сказали в ОПУ.

Что сказали в ЦПД?

На слова Мендель отреагировал и глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Свой комментарий он начал иронично: "Любой (это я о Мендель) может озвучить конспирологию в собственных интересах об "отказе от Донбасса в 2022 году", ссылаясь на какие-то источники".

Впрочем, как отметил Коваленко, факты остаются неизменными: Украина защищает свою территориальную целостность и ведет борьбу за нее еще с 2014 года.

Он также подчеркнул, что вопрос отказа от каких-либо территорий официально не рассматривался как позиция государства и не является предметом политики Украины.

В 2022 году Силы обороны Украины активно противодействовали российским войскам в Донецкой и Луганской областях параллельно с боями за Киев, а также после успешных операций по освобождению территорий в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Есть факты, а есть слова,

– резюмировал руководитель ЦПИ.

Кто такая Юлия Мендель?

Юлия Мендель – украинская журналистка, публицистка и автор. Она окончила Киевский университет имени Тараса Шевченко по специальности филологии и занималась научной работой, хотя специального журналистского образования не имеет.

Работала на украинских телеканалах ICTV, Эспрессо TV и Интере, была корреспондентом в США, а также сотрудничала с международными медиа, в частности The New York Times и Politico Europe.

В 2019 году Мендель стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского. Ее работа на должности сопровождалась критикой и скандалами, после чего ее сменил Сергей Никифоров. После увольнения Мендель занялась писательской деятельностью и выпустила несколько книг, одна из них называлась "Каждый из нас – Президент".

Ее раскритиковали за поверхностность, "облизывание" президента, преувеличение собственной роли в политических процессах, неуважение к Революции Достоинства, манипуляции и заангажированность.

К тому же, экспресс-секретарь президента выступала с заявлениями относительно Андрея Ермака, утверждая, что он якобы интересовался оккультными практиками. Она также предположила, что это могло влиять на принятие важных решений, в частности связанных с переговорами о завершении войны.