Мне нужен заместитель, – Венедиктова о задержке конкурса на главу САП
Источник:САП
Генпрокурор Ирина Венедиктова выполняет значительную часть полномочий специализированного антикоррупционного прокурора. Впрочем, она уверяет, что это не повлияло на независимость и эффективность антикоррупционной вертикали Украины.
Офис генпрокурора не будет вмешиваться в конкурс по отбору главы САП
Венедиктова надеется, что конкурс по отбору главы САП состоится как можно быстрее. Чиновница выразила надежду, что он будет результативным.
Важно Срыв конкурса в САП грозит началом серьезного кризиса между Украиной и США
Мне нужен заместитель – глава САП, который проведет аудит дел, эффективности прокуроров и выведет эту работу на совершенно иной уровень,
– заявила Венедиктова.
Генпрокурор добавила, что ее усилия совместно с НАБУ активно проявились в делах о растрате средств "Приватбанка" и хищении земли в Одессе.
В конце августа Венедиктова встретилась с членами комиссии. Во время разговора все подтвердили желание завершить отбор в ближайшее время. В то же время сама генпрокурор заверила, что не будет вмешиваться в конкурс.
Что известно о конкурсе на должность председателя САП
- 9 и 12 октября сорвали проведение конкурса для избрания нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Трое членов не пришли на заседание, из-за чего не состоялся кворум.
- Эксперты утверждают, что саботажниками в комиссии руководит скандальный Олег Татаров, а такая ситуация грозит кризисом в будущих отношениях Украины и США.
- В то же время президент Владимир Зеленский заверил, что вскоре конкурс все же проведут, а "антикоррупционные органы заработают на полную мощность".