"Меня снова еб*т": в больнице Николаева странно отреагировали на проверку Минздрава – видео

Работники Министерства здравоохранения приехали с проверкой в Николаевскую инфекционную больницу. Однако там им были совсем не рады.

Детали курьезного инцидента в Николаеве

На видео телеканала "НикВести" попал момент курьезного разговора врача. Впоследствии ролик распространили местные телеграм-каналы.

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На кадрах видно врача и еще трех человек. Они, вероятно, и являются комиссией, которую отправили из Министерства. Когда у медика позвонил телефон, она спокойным тоном сказала, что перезвонит.

Сергей Анатольевич, перезвоню. У меня комиссия из Минздрава. Меня в очередной раз еб*т. Чего вы хотите?

– сказала женщина.

В то же время взгляды комиссии, которая шла рядом, врач просто проигнорировала.

Смотрите забавное видео с реакцией врача на проверку:

Героиней видео может быть главный врач

Недовольным врачом, вероятно, является Светлана Федорова – главный врач медучреждения. Недавно она обращалась к президенту Владимиру Зеленскому из-за ситуации в больнице. Федорова заявила, что в больницу ворвались неизвестные люди. Они угрожали персоналу и требовали предоставить кислород для пациента из частной больницы. В то же время в больницах города критически не хватает кислорода для больных COVID-19.

Кстати, на своей странице в фейсбуке Федорова отреагировала на проверку Минздрава 11 ноября словами: "Все в традициях сериала и заказухи". Она заявила, что комиссия якобы требовала выписать ряд пациентов из больницы.