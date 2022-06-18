"Меня спасла ударная волна": жители Харьковщины рассказали шоковые детали обстрела

Журналисты побывали в Люботине Харьковской области. Они показали наполовину разрушенную улицу.

Корреспондентка 24 канала отметила, что раньше улица называлась Ленина, а теперь Зеленая. На некоторых местах сложно угадать, что там были дома.

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"Строительный мусор вывезли и найти некоторые дома невозможно. Только по фрагментам фундамента. Эти обстрелы были в конце марта. Тогда были и погибшие, и раненые", – рассказала корреспондентка.

Люди, пережившие обстрел

Люботин – город, в 24 километрах от Харькова. Там проживают более 20 тысяч человек.

Евгений, живущий в Люботине, стоит на руинах своего дома. Рассказывает, что за считанные секунды до обстрела вышел в коридор.

"Шел есть борщ. Жена была в спальне. В этот момент раздался взрыв и я понял, что произошло ужасное, потому что полетели доски, стекло, кирпич. Я лежал на полу и через несколько секунд прогремел второй взрыв. Услышал, что женщина ищет, где я есть. Я получил травму, руку порезало обломком, зашивали. Также осколок зашел в грудь", – рассказал Евгений.

Свой дом показал Анатолий. Он рассказал, что спасся чудом.

Вот морозильник. От него возвращался, развернулся и вылетел через окно. Одна из стен полностью упала. И крыша упала на землю, а меня ударной волной просто выбросило через окно двери на кухню. Иначе я бы не спасся,

– вспомнил Анатолий.



Дом Анатолия потерпел значительные разрушения / Скриншот с видео 24 канала

Среди руин нашли доказательства

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Ильенков рассказывает, что правоохранителям удалось обнаружить основную часть снаряда. Визуально это похоже на крылатую ракету "Калибр". Ее выпустили из акватории Черного моря.

"Это вещественные доказательства. Достаточно весомая килограммов 2 часть от крыла "Калибра", – Ильенков держит обломок в руках.

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На ракетах есть серийные номера, что поможет нашим следователям установить детали. Прокуратура на территории Харьковской области уже зафиксировала более тысячи преступлений.

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