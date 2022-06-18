Кореспондентка 24 каналу зазначила, що раніше вулиця мала назву Леніна, а тепер Зелена. На деяких місцях важко вгадати, що там були будинки.
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"Будівельне сміття вивезли й знайти деякі будинки неможливо. Тільки за фрагментами фундаменту. Цей обстріл був наприкінці березня. Тоді були й загиблі, і поранені", – розповіла кореспондентка.
Люди, які пережили обстріл
Євген, який мешкає в Люботині стоїть на руїнах свого дому. Розповідає, що за лічені секунди до обстрілу вийшов у коридор.
"Йшов їсти борщ. Дружина була у спальні. У цей момент пролунав вибух і я зрозумів, що сталося жахливе, бо полетіли дошки, скло, цегла. Я лежав на підлозі й через кілька секунд прогримів другий вибух. Почув, що жінка шукає, де я є. Я отримав травму, руку порізало уламком, зашивали. Також осколок зайшов у груди", – розповів Євген.
Свій будинок показав Анатолій. Він розповів, що врятувався дивом.
Ось морозильник. Від нього повертався, розвернувся й вилетів через вікно. Одна зі стін повністю впала. І дах впав на землю, а мене ударною хвилею просто викинуло через вікно дверей на кухню. Інакше я б не врятувався,
– пригадав Анатолій.
Будинок Анатолія зазнав значних руйнувань / Скриншот з відео 24 каналу
Серед руїн знайшли докази
Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Ільєнков розповідає, що правоохоронцям вдалося знайти основну частину снаряда. Візуально це схоже на крилату ракету "Калібр". Її випустили з акваторії Чорного моря.
"Це речові докази. Достатньо вагома кілограмів 2 частина від крила "Калібру", – Ільєнков тримає уламок в руках.
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На ракетах є серійні номери й це допоможе нашим слідчим встановити деталі. Прокуратура на території Харківської області вже зафіксувала понад тисячу злочинів.
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