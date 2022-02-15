Меня все устраивает, – Коломойский рассказал об отношениях и общении с Зеленским

Скандальный Игорь Коломойский заявил, что сейчас они с Владимиром Зеленским не общаются. Это может навредить обоим.

Коломойский отметил, что сейчас у них даже тем для разговора нет. Общение продолжалось с 2009 года и прекратилось.

Заметьте Говорят, что это невозможно: в Минкульте признали, что Коломойский приватизирует Родину-Мать

Одиозный олигарх подчеркнул: Зеленский выбрал свой путь. Как президент страны он имеет свое видение, программу, планы.

Я ему (Зеленскому – 24 канал) симпатизирую, меня все в принципе устраивает. Я не могу сказать, что на 100% счастлив, но вижу большие положительные сдвиги. Причем конкретные, которые ты чувствуешь каждую секунду,

– признался Коломойский.

В качестве примера, он назвал строительство дорог. В частности, отметил, что раньше тратил на дорогу до Аэропорта 40 минут, а теперь – только 25.

"Наше общение может сделать плохо и мне, и ему. А хорошего – ничего", – заверил олигарх.

"Закон об олигархах – выгоден"

Коломойский также заявил, что ему якобы выгоден закон об олигархах.

Олигарх подчеркнул: "если не посадят здесь, то ты полностью легализован на Западе".

Коломойский отметил, что он находится в реестре. В то же время государство признало, что все свое состояние одиозный олигарх нажил честным непосильным трудом.

Олигархи бегут из Украины: смотрите видео