Меня вытеснили, – российский оппозиционер Гудков о выезде в Украину

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков объяснил, почему переехал из Москвы в Киев. По словам политика, на родине было опасно для его родных.

Тетю Гудкова фактически взяли в заложники

60-летнюю родственницу политика 2 суток держали в СИЗО в камере с женщиной, совершившей убийство. Об этом Гудков заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Ранее Российский оппозиционер Дмитрий Гудков покинул Россию и приехал в Украину

Меня не отпустили. Меня вытеснили. Наверное, я бы остался, но они взяли в заложницы мою тетю, 60-летнюю женщину, которая пострадала вместе со мной,

– пояснил политик.

Гудков добавил, что на него пытались что-то найти, но не смогли, так как он "занимался либо журналистикой, либо политикой, но никаким бизнесом".

"Будут рыть на родственников", – экс-депутат

Политик вывез родителей из России еще в 2019 году. Он рассказал, что месяц назад имел встречу с "высокопоставленным человеком, он сказал, что будут рыть на родственников".

"Нам поступили угрозы, что будут работать по моему брату, которого я сегодня тоже вывез. Остались жена и маленький ребенок, но я не думаю, что они уже опустятся до такого, чтобы ими заниматься", – подчеркнул Гудков.

Он добавил, что уехал из России временно, чтобы минимизировать риски для своих ближних.

Почему Гудков приехал в Украину

В России против политика открыли уголовное дело за причинение особо крупного имущественного ущерба. Гудков отрицает подозрения. Он заявил, что дело касается фирмы его родителей, к которой он не имеет отношения.

1 июня экс-депутата и его тетю задержали.